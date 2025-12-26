留兩伏筆… 大陸稀土原料輸美不鬆手 明年恐再掀起新衝突

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

市場人士透露，儘管美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在10月時，達成放寬稀土供應管制的協議，中國依然持續限制美國要自行生產永久磁鐵與其他產品所需的稀土原料，且北京在夏季核發的六個月效期出口許可證即將到期，為美中2026年可能爆發新一輪衝突埋下伏筆。

彭博資訊報導，十多位匿名的消費企業、生產商、政府官員和貿易專家表示，雖然中國已擴大供應永久磁鐵等成品，但美國業界仍無法獲得自行生產這些產品所需的原料，而川普政府的關鍵優先事項之一，正是自主生產。

中國藉由管制稀土元素原物料出口，阻礙美國想打造自主稀土加工產業的努力，凸顯川習10月30日敲定貿易戰休兵協議後，即便川普當時聲稱該協議形同「實質移除」中國之前的一系列管制，美中緊張仍揮之不去。

川普政府官員最近表示，中國大陸持續遵守稀土供應協議的相關條款。北京之前表示，批准部分稀土出口申請，但仍在限制可能流向軍事承包商的供應。

數據顯示，中國11月出口到美國的稀土磁體量月減11%，仍高於4月北京實施管制的低點。彭博在計算官方海關數據後則發現，中國11月稀土元素與產品（包括磁體）總出口量月增13%。

業主管和市場人士都表示，美國企業面臨的現實與數據不同。Noveon磁鐵公司執行長鄧恩表示，他連絡其他同業後發現，「大家都無法從中國獲得原物料，如果你是美國實體，就拿不到鏑金屬或氧化鏑」。

政府數據顯示，中國大陸整體稀土原料出口去年來已增加，但美國獲得的數量卻未提高，依然持平，同時歐盟在15日表示，中國大陸開始發放期限更常的稀土許可給歐洲企業。

知情人士說，美中還沒針對中國大陸會釋出稀土到什麼程度的細節，達成共識，彭博11月報導，美中是針對所謂的「一般許可證」達成協議，留下休兵協議可能破局的憂慮。

稀土 美國

延伸閱讀

宏國新總統是誰？ 獲川普力挺又被視為「親台派」

特赦「遊說業」興起 傳佣金達600萬！趙長鵬案最具說服力

范斯將謀總統大位 川普心情尷尬

美前亞太助卿董雲裳：川習明年或會面4次 有助抑制突發負面事件發生

相關新聞

批美國防授權法案消極內容 陸全國人大外事委：將依法採取有力措施

美國2026財政年度國防授權法案已經兩院通過並由美國總統川普正式簽署，內容包括抵制中國威脅，強化台灣防衛等，經過大陸外交...

比馬斯克更早敲鐘！藍箭航太完成IPO輔導 衝刺科創板

就在SpaceX緊鑼密鼓籌備2026年IPO之際，大陸商業航太領軍企業藍箭航太，已完成上市輔導，劍指科創板「商業航太第一...

才過完耶誕 「世界超市」義烏已為明年耶誕備貨

昨天才過完一年一度的耶誕節，「世界超市」浙江義烏作為全球最大耶誕用品集散地，已開始為明年（2026年）耶誕節出貨作準備了...

避險、工業需求 貴金屬漲破新高

近期金價大漲帶動不少資金關注黃金市場的替代投資品，疊加工業需求持續增加，白銀、鉑金、鈀金等貴金屬價格紛紛「後來居上」，近...

陸機器人企業併購一波波 優必選吃下鋒龍股份43%股權

港股「人形機器人第一股」優必選宣布，擬斥資約人民幣16.65億元（約新台幣75億元），透過「協議轉讓＋要約收購」方式，取...

衝出美封鎖線 華為新手機零件六成國產

日媒引述最新拆解報告指，華為新款高階智慧手機的中國大陸製零組件金額占比，已大幅提高到近60%，顯示在美國出口管制下，中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。