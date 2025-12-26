留兩伏筆… 大陸稀土原料輸美不鬆手 明年恐再掀起新衝突

市場人士透露，儘管美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在10月時，達成放寬稀土供應管制的協議，中國依然持續限制美國要自行生產永久磁鐵與其他產品所需的稀土原料，且北京在夏季核發的六個月效期出口許可證即將到期，為美中2026年可能爆發新一輪衝突埋下伏筆。

彭博資訊報導，十多位匿名的消費企業、生產商、政府官員和貿易專家表示，雖然中國已擴大供應永久磁鐵等成品，但美國業界仍無法獲得自行生產這些產品所需的原料，而川普政府的關鍵優先事項之一，正是自主生產。

中國藉由管制稀土元素原物料出口，阻礙美國想打造自主稀土加工產業的努力，凸顯川習10月30日敲定貿易戰休兵協議後，即便川普當時聲稱該協議形同「實質移除」中國之前的一系列管制，美中緊張仍揮之不去。

川普政府官員最近表示，中國大陸持續遵守稀土供應協議的相關條款。北京之前表示，批准部分稀土出口申請，但仍在限制可能流向軍事承包商的供應。

數據顯示，中國11月出口到美國的稀土磁體量月減11%，仍高於4月北京實施管制的低點。彭博在計算官方海關數據後則發現，中國11月稀土元素與產品（包括磁體）總出口量月增13%。

業主管和市場人士都表示，美國企業面臨的現實與數據不同。Noveon磁鐵公司執行長鄧恩表示，他連絡其他同業後發現，「大家都無法從中國獲得原物料，如果你是美國實體，就拿不到鏑金屬或氧化鏑」。

政府數據顯示，中國大陸整體稀土原料出口去年來已增加，但美國獲得的數量卻未提高，依然持平，同時歐盟在15日表示，中國大陸開始發放期限更常的稀土許可給歐洲企業。

知情人士說，美中還沒針對中國大陸會釋出稀土到什麼程度的細節，達成共識，彭博11月報導，美中是針對所謂的「一般許可證」達成協議，留下休兵協議可能破局的憂慮。