人民幣急升！看到6字頭 離岸價最高站上6.9941 近一年半首見

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

人民幣在年末加快升值節奏，離岸人民幣對美元升破7關鍵心理關口，見到6字頭。專家指出，在美國貨幣政策預期轉向寬鬆、中美利差可能收窄的「推力」下，疊加前期流出資金趨勢性回流的「拉力」，人民幣的此輪升值趨勢可能剛剛啟動。

離岸人民幣昨（25）日上午升破7關口，最高見到6.9941，為2024年9月以來首次。今年以來，離岸人民幣從7.33升至7關口，累計升值幅度近4.6%。在岸人民幣昨盤中亦逼近7關口，年內累計升幅近4%。

值得一提的是，12月以來人民幣升值步伐明顯加快，離岸人民幣累計走升一度超過750點或超過1%，中間價調整也更加靈活。這一匯率走勢受到多重因素支撐，包括2025年前11月中國大陸貿易順差達到創紀錄的1兆美元、企業結匯率上升，以及美元走弱趨勢。市場對人民幣進一步升值的預期正在增強。

這輪升值對持有外匯的出口企業構成壓力，同時反映出市場對2026年人民幣走勢的樂觀預期正在強化。隨著美元降息周期展開，利差收益縮窄已無法覆蓋匯率波動風險，加速企業結匯決策。

興業證券指出，往後看，隨著人民幣升值的拉力和推力逐漸強化，人民幣將延續主動升值；在此背景下，可能將看到前幾年滯留在外的套利資金與流出中國的資本項下資金回歸，這也或將繼續推動權益市場風險偏好回升。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人民幣持續升值，會增大大陸國內資本市場對外資的吸引力，直接增加外資的匯兌收益。就當前來說，匯市走強有助於大陸提振國內資本市場信心。

高盛首席中國經濟學家閃輝指出，人民幣小步但持續的升值，有助避免加劇貿易保護主義衝擊，並助推人民幣國際化，同時不會對中國出口產生很大壓力；另一方面，貨幣升值能邊際上支持大陸需求、消費，像是以美元或歐元定價的商品就能以相對便宜的價格買到。

高盛分析認為，近日人行在貨幣政策表述中「韌性」與「彈性」用詞的微妙切換，揭示政策層對人民幣匯率的管理思路：傾向於更強的匯率水準，但希望避免升值過快。人行在24日公布的第四季度貨幣政策委員會例會中再次強調「增強外匯市場韌性」。

