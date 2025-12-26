避險、工業需求 貴金屬漲破新高

近期金價大漲帶動不少資金關注黃金市場的替代投資品，疊加工業需求持續增加，白銀、鉑金、鈀金等貴金屬價格紛紛「後來居上」，近期漲勢遠超黃金。

新華社報導，從年內漲幅來看，國際現貨白銀、鉑金價格上漲均超過140%，鈀金上漲超100%，國際現貨黃金價格年內上漲超70%。

「貴金屬市場表現超出不少機構預期。黃金價格今年40多次創歷史新高，已超去年全年。白銀價格持續刷新紀錄，鉑金、鈀金從下半年也開始補漲。」山東能源集團期現交易經理劉日成說。

貴金屬緣何「牛氣沖天」？業內人士普遍認為，金銀鉑鈀的大幅上漲已不是由單一避險和抗通脹等傳統因素推動，而是美元信用、市場情緒等多重因素「共振」。

「影響黃金市場的最大因素可能還是投資者對美元信用和美國主權債務的擔憂。」在世界黃金協會中國區CEO王立新看來，這是驅動全球央行、機構和投資者湧入黃金市場的底層因素。

「美元債務的大幅擴張推動黃金等貴金屬成為投資者眼中更安全的資產，其價格也水漲船高。」上海息壤實業黃金圈首席分析師蔣舒表示，美聯儲降息預期提升、地緣政治持續緊張等因素也對金價構成支撐。

為何今年以來白銀、鉑金等品種的漲幅更大？世界白銀協會的報告認為，受益於在導電和導熱方面的卓越性能，白銀正成為全球經濟轉型不可或缺的關鍵金屬之一。其中，光伏和電動汽車產業的快速發展，數據中心和人工智能領域的爆發式擴張，對白銀需求構成支撐。

鉑金的前景同樣被看好。在工業領域，鉑金主要用於生產催化劑，儘管受電動車普及影響，傳統燃油汽車催化劑的需求下滑，但氫能產業的興起打開了新空間。