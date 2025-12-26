才過完耶誕 「世界超市」義烏已為明年耶誕備貨

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
義烏剛忙完今年耶誕節生產銷售，馬上就有商家設計製造明年的耶誕新品。圖為客商在義烏國際商貿城內挑選耶誕產品的樣品。（新華社）
昨天才過完一年一度的耶誕節，「世界超市」浙江義烏作為全球最大耶誕用品集散地，已開始為明年（2026年）耶誕節出貨作準備了。

新華社報導，義烏出口的2萬多個品類耶誕用品占全球市場的近80%，每年向100多個國家和地區的人們送去耶誕歡樂。　　

在義烏經營俊鴻耶誕服飾禮品的蔣江平，已把2026年新款產品擺到醒目位置。這位從事耶誕用品生產銷售近30年的商人，敏銳地捕捉著市場變化前沿趨勢。他說，今年10月，工廠已著手2026年新產品的設計，還有許多老客戶發來定製需求。目前，已經推出200多個新款，計畫總共推出約400款。

海關數據為商家的選擇提供了佐證：今年前三季度，義烏耶誕用品出口51.7億元人民幣，同比增長22.9%。

面對全球貿易的不確定性，今年海外採購商提前備貨，傳統上在夏季達到高峰的耶誕訂單4月起就開始增長。「今年的耶誕出口季明顯提前，僅5月出口額同比增長就超過90%。」義烏海關相關負責人說。

今年前三季度義烏耶誕用品出口市場中，拉美、歐盟同比分別增長17.3%和45.0%，合計占義烏耶誕用品出口總額超六成。

創新是義烏商品在全球始終保持競爭力的「密碼」。在某工藝品有限公司的店舖門口，兩個針對2026年耶誕節全新「亮相」的耶誕老人身著金黃、亮紅色服裝，隨音樂搖擺。「這款耶誕老人的價格比傳統產品高出三分之一。」公司負責人何俊說，「人工智能等新技術的進步和客戶對於高質量產品的需求，倒逼我們不斷創新，尤其是開發互動性更強的產品。」

何俊表示，設計生產一款跳舞耶誕老人需要與產業鏈上20多家企業緊密協作。得益於當地完善、扎實的產業鏈生態，公司每年能推出約300款新品。

隨著元旦與春節臨近，義烏的年畫掛曆行業海外訂單已陸續發貨，內銷市場也早已進入旺季。

義烏以其完備的產品品類、快速靈活的響應和高效的貿易模式，在國際環境複雜多變的背景下，成為全球節日經濟不可或缺的一環，並持續引領全球小商品貿易風潮。

