大陸海警再到金門海域巡查 批「台當局及個別媒體惡意炒作」

大陸海警25日又到金門海域執法巡查，這是一周以來第二度公開宣布，25日晚間大陸海警表示「台當局及個別媒體惡意炒作、歪曲事實，妄圖誤導民眾」，並強調大陸海警部門將「常態開展」巡查，「堅決維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全」。

根據大陸海警局官網25日晚間消息，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，近日福建海警位於金門附近海域依法開展執法巡查。

他提到，其間陸方採取編隊航行、識別查證、喊話警告等措施，加強重點海域管控。

朱安慶批評「台當局及個別媒體惡意炒作、歪曲事實，妄圖誤導民眾」。並強調大陸海警部門將位於金門附近海域「常態開展」執法巡查，「堅決維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全」。

此前19日，朱安慶也曾宣布18日福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查。

陸方連續在一周內兩度宣布到金門海域執法巡查，是2024年2月以來罕見的舉措。

我海巡署金馬澎分署25日指出，強烈冷氣團過境，金門海域風浪極差，惟大陸海警無視航行安全，3艘船採「一路縱隊」模式，自大膽南方水域航入金門禁止限制水域，海巡同仁在惡劣海況下仍奮勇對應拒止， 迫使全數航出。海巡署說，陸方海警編隊突襲金門禁止限制水域後，最終於16時12分航出金門限制水域。