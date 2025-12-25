批美國防授權法案消極內容 陸全國人大外事委：將依法採取有力措施

美國2026財政年度國防授權法案已經兩院通過並由美國總統川普正式簽署，內容包括抵制中國威脅，強化台灣防衛等，經過大陸外交部先前對「設華消極內容」抗議後，大陸全國人大外事委員會25日晚間表示，如美方一意孤行，大陸將依法採取有力措施，堅決捍衛國家主權安全發展利益。

據新華社，大陸全國人大外事委員會發言人許東25日就美方將「2026財年國防授權法案」簽署成法，發表談話時，做出上述警告。

許東指出，該法案包含「涉華消極內容」，且該法案延續一貫「遏華基調」，渲染「中國威脅」，粗暴干涉中國內政，損害大陸核心利益，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。

他強調，「希望美方客觀理性看待中國發展和中美關係，與中方相向而行」，共同落實好釜山川習會達成的重要共識。「我們強烈敦促美方摒棄零和思維與意識形態偏見，不得實施上述法案中的涉華消極條款。如美方一意孤行，中方將依法採取有力措施，堅決捍衛國家主權安全發展利益」。

此前大陸外交部發言人郭嘉昆19日曾指，美國2026財年國防授權法案渲染「中國威脅」，干涉中國內政，損害其主權、安全、發展利益。大陸對此強烈不滿，堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。他也要求美方不得實施上述法案涉華消極條款，並消除負面影響。

大陸國防部發言人張曉剛25日也在記者會上，對上述法案警告稱，美國「涉台消極法案」粗暴干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。美方背棄自身承諾，加速將台海推向兵凶戰危險境。他敦促美方以實際行動維護兩國兩軍關係大局。