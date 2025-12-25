麗臺中國大陸稅務實際罰款 將於第4季認列

麗臺（2465）25日公告，子公司麗台上海信息科技有限公司公告接獲中國大陸上海稅務局裁處書，依上海稅務局裁處書，補繳稅款加上行程裁罰金額約人民幣1,447萬元（新台幣約6,468萬元），不過，麗臺上季已先認列人民幣1,445萬元，因此，其差異增加之人民幣約2萬元（新台幣約9.34萬元），將於2025年度第4季調整認列。

麗臺上海接獲上海稅務局裁處書，主要是2021年期間部分費用，因稅務認定差異，無法認列。依上海稅務局裁處書，需補繳相關稅款人民幣1,111萬元，及行政罰款人民幣336萬元，合計人民幣1,447萬元。

不過，麗台上海於2025年度第3季財報已估列相關稅款及罰款共人民幣1,445萬元，而實際繳納稅款及罰款金額為人民幣1,447萬元，其差異增加之人民幣約2萬元，將於2025年度第4季調整認列。