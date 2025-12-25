離岸人民幣兌美元升破7 去年9月以來首次

據陸媒報導，25日，離岸人民幣兌美元升破7.0關口，創下2024年9月底以來新高，市場普遍認為與美元整體偏弱而被動升值有關。

《澎湃新聞》報導，離岸人民幣兌美元25日升破7.0大關，最高觸及6.996，今年以來，離岸人民幣兌美元匯率累計升值達到4.6%。在岸人民幣同日升破7.01關口，年內累計升值4%。

《第一財經》引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析指，近期人民幣兌美元匯價連續上行，首先是12月11日美國聯準會降息前後，美元指數持續下行，跌破100，這帶動包括人民幣在內的非美貨幣普遍出現一個升值過程。王青續指，其次，年底臨近，企業結匯需求增加，也會帶動人民幣季節性走強；特別近期人民幣持續走強後，前期累積的結匯需求有可能加速釋放。

華泰證券指出，從資本流動季節性判斷，春節前結匯或將推動人民幣升值加速。近期，外匯流入有所加速，升值預期和市場表現形成正循環，帶動出口商結匯比例低位回升，及資本項下流入回暖。隨著5月中旬中美同步調降關稅，今年第2季以來銀行代客結售匯順差明顯擴大，主要由貨物貿易及證券投資項下淨結匯上升驅動。臨近春節，出口商通常需要結匯來支付員工獎金，出口結匯比例有望進一步低位回升。

《21世紀經濟報道》指，展望未來，短期內人民幣兌美元匯率仍將處於偏強運行狀態，並有望在2026年保持溫和升值。

中信證券首席經濟學家明明指出，進入2026年，預計美元指數偏弱運行的趨勢或將延續，為人民幣匯率構成相對友好的外部環境。同時央行穩匯率政策張弛有度，增強人民幣匯率韌性。在此背景下，預計人民幣匯率有望溫和升值。

消息面上，中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會2025年第四季度例會於12月18日召開。會議認為，今年外匯市場供求基本平衡，外匯儲備充足，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。會議同時指出，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。