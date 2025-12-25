新版鼓勵外商投資項目發布 聚焦先進製造業等行業

大陸國家發展改革委、商務部昨日發布「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」，進一步調整對外商投資的方向性引導，提高引資品質，完善外商投資在大陸的區域布局。主要變化為引導外商投資先進製造業、現代服務業。專家認為，此舉可實現中外企業優勢互補，並進一步改善民生福祉、擴大內需。新版「鼓勵目錄」將自2026年2月1日起施行。

財聯社報導，新版「鼓勵外商投資產業目錄」，包括鼓勵外商投資產業目錄和地區外商投資優勢產業目錄。總條目共1679條，與2022年版相比增加205條、修改303條。

主要變化為引導外商投資先進製造業，新增或擴展了終端產品、零部件、原材料等領域有關條目，提升產業鏈供應鏈發展水平；引導外商投資現代服務業，新增或擴展了商務服務、技術服務、科學研究、服務消費等領域有關條目，促進服務業高質量發展；鼓勵引導外商投資中西部地區、東北地區和海南省。

大陸商務部有關負責人表示，符合規定外商可享受4項優惠政策，一是在投資總額內進口自用設備，除規定不予免稅的產品，免徵關稅；二是對於集約用地的鼓勵類工業項目優先供應土地，且可按不低於所在地等別相對應工業用地出讓最低價標準的70%確定出讓底價；三是在西部地區和海南省投資，可減按15%稅率繳納企業所得稅；四是境外投資者以境內企業分配的利潤直接投資，被投資企業從事產業屬於「鼓勵目錄」的目錄，且符合相關條件，可享受稅收抵免優惠。