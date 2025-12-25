櫻桃價跌 批發商利減

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

今年智利櫻桃逾9成出口至大陸。受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年12月在大陸的櫻桃批發價降幅普遍在15%-25%，加上消費者採購櫻桃的習慣從節日送禮轉向日常化消費，多數批發商面臨「量增利減」壓力。

陸媒第一財經報導，上海輝展果蔬市場經營管理有限公司15日在微信公眾號公告，一年一度的櫻桃季已經來臨，今年交易規模將是有史以來最大，預計進入大陸市場交易的櫻桃將突破1萬櫃。

據智利駐華商務處官方微信公眾號，智利正為2025／26產季實現約65.5萬噸的櫻桃產量做好準備，其中超過90%將出口至中國大陸市場。即相當於有逾50萬噸的櫻桃會進到大陸市場。

有採購商表示，今年12月櫻桃批發價降幅普遍在15-25%，零售端整體價格也低於去年同期。供應端的智利產量創紀錄，對大陸出口暴增；物流端的海運航程較去年縮短4-5天，專船運力充足，海運成本顯著低於空運，單櫃運輸成本下降約10-20%；零售讓利電商平台、連鎖超市提前備貨並推出促銷，5斤裝比去年同期便宜人民幣20-40元。

智利 電商 微信

