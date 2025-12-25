陸國產大飛機交付難達標 美中貿易戰影響零件進口 生產進度受阻

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國商用飛機公司（中國商飛）打造的C919，近日傳出難以實現今年修訂交付25架的目標。受美中貿易戰相關不利因素影響，在核心零件仰賴美國供應商進口受限下，導致生產進度受阻，其全球布局也面臨挑戰。

C919是大陸首款按照國際適航標準獨立研發、擁有完全自主知識產權的噴氣式中程幹線客機，對標空中巴士A320neo和波音737 Max，但目前缺乏美國和歐盟認證，客戶目前僅集中在大陸航空業界。

此外，C919雖為大陸國產客機，但核心零件如航空電子、飛控系統及發動機高度依賴GE航空航天（GE Aerospace）、Parker-Hannifin等美國供應商。此前，美國商務部曾限制對大陸出口噴射引擎零件及技術，但已於7月解除相關禁令。

彭博報導，航空諮詢機構Cirium和Planespotters.net的數據顯示，截至12月22日的一年內，C919客機僅僅交付13架，與去年交付給航空公司的數量相同。

中國國際航空公司、中國南方航空公司和中國東方航空公司作為C919的接收方，原本計劃合計引進32架C919。但數據顯示，截至目前，三大航空公司實際接收的數量為12架。

中國商飛在今年3月曾表示，計劃在明年提高產能，生產100架C919，並稱2027年和2028年的年產量將提高至各150架，2029年進一步提升至每年200架。

彭博此前指出，中國商飛今年早前已將年度交付目標從75架下調至25架，但交付進度仍明顯落後。隨著2025年僅剩數日，除非在年底前出現集中交付，否則中國商飛預計即便修訂後的目標也將少交近一半，與最初設定的目標相比，交付缺口更超過八成。

