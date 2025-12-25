杭州六小龍IPO再添一家 機器人大咖「雲深處」啟動上市

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
由雲深處科技絕影X30機器狗（四足機器人）製作的「機器藏羚羊」潛入藏羚羊群中，與它們一起移動遷徙，進行近距離觀測。 極目新聞
大陸證監會官網顯示，「杭州六小龍」之一的杭州雲深處科技向浙江證監局提交IPO輔導備案，輔導券商為中信建投。成為繼群核科技、宇樹科技之後，最新一家啟動IPO流程企業。

雲深處科技成立於2017年，以四足機器人起家，近年切入人形機器人領域，側重機器人「工作」的能力，專注於人形、四足機器人及其核心零部件的自主研發、精益生產、全球銷售與專業服務，應用領域包括電力巡檢、應急救援等B端。

雲深處日前宣布完成超過人民幣5億元C輪融資，由招銀國際和華夏基金聯合領投，中國電信、中國聯通旗下基金參與戰略投資，雲暉資本、中芯聚源等機構跟投。

雲深處科技創始人兼執行長朱秋國當時表示，今年是雲深處科技快速發展的一年，公司業績快速增長，推出輪足復合的四足機器人山貓M20和行業級人形機器人DR02，建成具身智能中試基地並完成了股份制改造。

IDC數據顯示，在2024年全球四足機器人市場，雲深處以18.9%的銷量市占率位列第二，僅次於宇樹科技的32.4%市占率。

杭州六小龍近年陸續傳出上市訊息，宇樹科技7月開啟上市輔導，11月完成輔導；群核科技IPO歷程最早曾於2021年衝刺美股IPO但未能成行，轉而衝刺赴港上市，期間因未能在六個月內完成上市程序，其招股書自動失效，後於8月第二次向港交所遞交招股書。

