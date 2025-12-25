陸鼓勵外商投資拋四大優惠 2026年實施 享進口設備自用免稅

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸發改委、商務部昨（24）日發布「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」，主要變化為引導外商投資先進製造業、現代服務業。專家認為，此舉可以實現中外企業優勢互補，並進一步改善民生福祉、擴大內需。新版目錄將自2026年2月1日起施行。

財聯社報導，新版鼓勵外商投資產業目錄，包括鼓勵外商投資產業目錄和地區外商投資優勢產業目錄。總條目共1,679條，與2022年版相比淨增加205條、修改303條。其中，鼓勵外商投資產業目錄共619條；中西部等地區外商投資優勢產業目錄共1,060條。

新版目錄主要變化為：引導外商投資先進製造業，新增或擴展終端產品、零部件、原材料等領域有關條目；引導外商投資現代服務業，新增或擴展商務服務、技術服務、科學研究、服務消費等領域有關條目；鼓勵引導外商投資中西部地區、東北地區和海南省。

大陸商務部有關負責人表示，符合規定的外商可以享受四項優惠政策：一是在投資總額內進口自用設備，除規定不予免稅的產品，免徵關稅；二是對於集約用地的鼓勵類工業項目優先供應土地，且可以按不低於所在地等別相對應工業用地出讓最低價標準的70%確定出讓底價；三是在西部地區和海南省投資，可減按15%稅率繳納企業所得稅；四是境外投資者以境內企業分配的利潤直接投資，被投資企業從事產業屬於「鼓勵目錄」的目錄，且符合相關條件，可享受稅收抵免優惠。

大陸發改委宏觀經濟研究院對外經濟研究所研究員原倩表示，從供給側看，新版目錄有利於將新技術、新業態、新模式納入鼓勵範圍，吸引全球創新要素，通過深化國際投資合作，實現中外企業優勢互補；從需求側看，則有利引導外資企業更好滿足大陸不斷升級的醫療健康、養老服務等需求。

