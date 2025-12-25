央企市值管理 助攻A股底氣

大陸央企負責人會議落幕，會議明確2026年中央企業多項重點任務，包括要加強上市公司質量和市值管理，大力推進戰略性、專業化重組整合和高質量併購，持續提升經理層成員任期制契約化管理水平等。外界認為，在市值管理工作下，央企上市公司股價或有支撐。

受到相關訊息激勵，昨（24）日A股三大指數收盤集體上漲，上證指數開低震盪走高，最終上漲0.53%，收在3940.95點；深證成指收漲0.88%，創業板指數收漲0.77%。

界面新聞報導，中國企業聯合會特約高級研究員劉興國分析，加強央企市值管理考核將「倒逼」央企在提高發展質量的同時，密切關注企業在資本市場的表現，為投資者創造更多價值，提供合理回報，並在資本市場實現合理估值水平。

有分析指出，市值管理對央企來說，不止是股價漲跌，市值管理的有效實施，能讓央企的市值更合理地反映其內在價值，避免國有資產被低估或流失。大陸國務院國資委將市值管理納入央企負責人考核，就是為了推動央企從偏重短期資本運作，轉向基於內在價值提升和長期可持續發展的根本性市值管理。

大陸國務院國資委主任張玉卓表示，要促進國有資本「三個集中」。要接續發力新能源、新能源汽車、新材料、航空航天、低空經濟、量子科技、6G等重點領域，加大啟航企業遴選的培育力度。

在發展方面，會議強調，要全力以赴穩經營、提質效；探索運用各種大數據模型和行業模型，精準捕捉潛在市場需求，創新提升商品和服務品質，培育壯大文旅、數位、健康等消費新場景，努力形成新的增長點。

會議指出，央企要做好全面預算管理，加強全員、全要素、全生命周期成本管控，加大應收款項、合約資產、存貨和應付款項管控力度。平衡收益和風險，積極獲取核心要素、培育競爭優勢、搶占發展先機，國有資本投資、運營公司要更好發揮平台作用。