陸光電裝機量2026年減35% 行業第2季有望修復盈利

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸明（2026）年太陽能裝機量可能出現近年來首次減少，告別高增長時代。在行業反內捲下，行業有望回歸理性競爭。圖為太陽能示意圖。 路透
大陸明（2026）年太陽能裝機量可能出現近年來首次減少，告別高增長時代。在行業反內捲下，行業有望回歸理性競爭。圖為太陽能示意圖。 路透

大陸明(2026)年太陽能裝機量可能出現近年來首次衰退，國金證券最新報告預測明年新增裝機量將減少35%。業內分析，大陸光電業開始透過政策規範、行業自律減少供給過剩，推動高品質發展。目前看，2026年第2季行業有望迎來盈利修復的轉捩點。

分析認為，潛在變化核心驅動力與大陸十五五規劃明確將深入整治「內捲式」競爭有關，作為明年改革攻堅、增強高品質發展動力的重點任務之一，等於預告光電業將放緩裝機增速。

澎湃新聞報導，在西安舉行的2025太陽能光電行業年度大會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華首次未對明年國內外新增裝機規模作出預測，此舉頗為罕見，該協會每年12月公布下一年裝機預測一直被視為市場的重要風向球，顯示明年該行業的短期不確定性在上升。

出席太陽能光電業年度大會的國金證券新能源電力設備首席分析師姚遙表示，初估2025年全年新增裝機為285GW，若以保守、中性、樂觀三種情境假設下，大陸2026年新增裝機為185GW、225GW、275GW，分別年減高達35%、21%及4%。跨度如此之大的預測資料，印證行業的焦灼與迷霧。

全球最大太陽能製造商晶澳科技對今年預測較為樂觀，2025年大陸太陽能新增裝機約310GW，年增12%，但明年預測在270GW至300GW，分別年減13%及3%。

彭博新能源財經（BNEF）預估，2026年太陽能新增裝機預測為273GW，相較今年也是呈現衰退，過去五年，大陸國內太陽能新增裝機的年複合增長率高達48%，但在2025-2035年，這一增速預計將反轉為年減5%。

儘管印度、中東非、東南亞市場近年來顯著增長，但體量相對較小，可能難以彌補大陸市場需求自2026年開始下跌導致的缺口，全球太陽能市場面臨增速放緩；好消息是，大陸國內每年的裝機需求仍將維持在260GW左右的較高水準。

太陽能矽片龍頭隆基綠能董事長兼總經理鐘寶申表示，太陽能行業仍具備廣闊發展前景，大陸自主減排承諾為太陽能行業提供持續增長的空間，預計接下來國內市場年需求將穩定在200GW以上，經過明年適度調整後，2030年前有望突破2024年和2025年的裝機高點。

能源 減排 電力

延伸閱讀

吃魚挑刺很麻煩？大陸科學家最新技術 把鯽魚「肌間刺」變不見

陸反控宏泰貨輪為2台灣人操控走私 陸委會：又一次政治操作

于朦朧之死爭議不斷！大陸名導被指涉嫌重大「驚爆現蹤台北萬華」　

彰濱光電浮板外海驚見浮屍 確認為福興50多歲男子、死因待相驗

相關新聞

離岸人民幣一度升破7關口 官方透過中間價促緩升

受到美元持續走弱與年末季節性因素，離岸人民幣對美元匯率24日傍晚5時左右一度升穿7關口，最高見6.9999，創下2024...

陸光電裝機量2026年減35% 行業第2季有望修復盈利

大陸明（2026）年太陽能裝機量可能出現近年來首次衰退，國金證券最新報告預測明年新增裝機量將減少35%。業內分析，大陸光...

陸發布新版鼓勵外商投資產業目錄 明年2月1日施行

大陸國家發展改革委、商務部今發布《鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）》，進一步調整對外商投資的方向性引導，提高引資品質...

央企市值管理 助攻A股底氣

大陸央企負責人會議落幕，會議明確2026年中央企業多項重點任務，包括要加強上市公司質量和市值管理，大力推進戰略性、專業化...

陸鼓勵外商投資拋四大優惠 2026年實施 享進口設備自用免稅

大陸發改委、商務部昨（24）日發布「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」，主要變化為引導外商投資先進製造業、現代服務業...

杭州六小龍IPO再添一家 機器人大咖「雲深處」啟動上市

大陸證監會官網顯示，「杭州六小龍」之一的杭州雲深處科技向浙江證監局提交IPO輔導備案，輔導券商為中信建投。成為繼群核科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。