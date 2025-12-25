歐盟碳關稅升級 CBAM擴大覆蓋範圍 衝擊陸企

歐盟日前進一步加強碳邊境調整機制（CBAM），新草案將180種下游產品納入，為CBAM首次擴大覆蓋範圍，從上游原料延伸至下游製成品領域；同時歐盟明年新的預設值計算方法調整為「國別平均＋懲罰性溢價」，恐導致大陸產品需支付超出預期的「碳關稅」。

CBAM其中一個重要計算項目「產品碳含量」指的是每噸產品生產過程的排碳量。業者可自行盤查計算，並經認證和查驗，提出產品碳含量的實際值（actual values），也可使用歐盟提供較高的預設值（default values）來申報，這額外增加的費用（碳關稅）就是懲罰性溢價。

歐盟委員會稱，新草案依過渡期經驗及業界回饋，強化防範規避行為，並提高產品可追溯性，處理排放強度申報不實問題。若企業申報碳排放數據不具可信度，且無法補充有效證據，歐盟將直接採用出口國對應行業的基準排放值核算碳關稅，即「預設值」。而預設值是採該產品排放強度前十國平均值、以最保守方式訂出，且逐年加成。

此次歐盟新增產品中，有約94％為工業供應鏈產品，鋼鋁含量較高，其餘6％為家用電器產品，受影響產業包括機械、五金和加工製品、汽車零部件、家用電器及建築設備等。

新浪財經引述中國節能協會碳中和專委會稱，此次擴圍旨在堵住外國生產商透過出口組裝品規避碳稅，預計擴及約7,000名新進口商。未來，歐盟或進一步擴大至水泥、化肥和氫氣等產業。

界面新聞報導，北京昆侖綠色科技發展有限公司歐盟碳關稅首席研究員周熙邦稱，歐盟2026年正式實施期的預設值邏輯將從「全球平均」調整為「國別平均＋懲罰性溢價」，導致大陸出口產品預設值大幅飆升。依歐盟計算，大陸區域預設值在全球屬高位。

周熙邦指，大陸出口商多缺乏實際值計算能力，部分企業為降低成本選擇使用預設值。

以鋼鐵產品為例，僅因未提供實際數據而使用新版預設值，每出口一噸鋼材，較過渡期多繳約100歐元碳稅，對利潤有限的鋼鐵業形成壓力。歐盟對「洗白」的容忍度越來越低。

據「2026年全球主要鋼鐵出口國CBAM預設值梯隊表」，大陸產品預設值成本居高位，遠高多數競爭者，若未進行實測，大陸鋼材出口前即面臨更高成本基線。

綠色創新發展研究院董事莫爭春稱，過去已有研究認為CBAM短期對大陸出口歐盟影響有限，但最新擴圍政策潛在影響非常大，而長期仍待評估。