京東巴黎倉庫被盜 估損13億

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸電商巨頭京東旗下位於法國巴黎一個倉庫遭遇盜搶，法媒指逾五萬件商品被盜，包括手機、電腦和平板，總值約3,700萬歐元（約合新台幣13億元）。

京東23日表示，遇盜倉庫目前已經恢復正常運營。並稱相關方面披露的「重大損失數據」，與實際情況有較大出入。

法媒此前報導，京東位於法國巴黎東北的塞納—聖但尼省（Seine-Saint-Denis）杜尼市（Dugny）的倉庫遭洗劫，超過五萬件智慧型手機、平板電腦等電子產品被盜，初步估計損失高達3,700萬歐元。一名現場經理發現有人破門而入，不知用何種方式偷盜走30多個倉庫貨架。

法廣指出，根據反黑幫大隊（BRB）的初步調查結果，竊賊在21日晚至周一凌晨之間作案，並刻意破壞倉庫的監視器，因警報系統無法正常運轉。目前案件已由法國打擊組織犯罪部門接手調查。

京東方面23日深夜回應，位於法國巴黎地區的京東倉儲在北京時間22日遭遇盜搶，當地警方已介入調查處理。目前倉庫已恢復正常經營。京東又稱，近年來加速推進「全球織網計畫」，已在全球23個國家和地區建設了超130個各類型海外倉，並合法合規運營，將持續建設好超級供應鏈。

相關新聞

離岸人民幣一度升破7關口 官方透過中間價促緩升

受到美元持續走弱與年末季節性因素，離岸人民幣對美元匯率24日傍晚5時左右一度升穿7關口，最高見6.9999，創下2024...

陸光電裝機量2026年減35% 行業第2季有望修復盈利

大陸明（2026）年太陽能裝機量可能出現近年來首次衰退，國金證券最新報告預測明年新增裝機量將減少35%。業內分析，大陸光...

陸發布新版鼓勵外商投資產業目錄 明年2月1日施行

大陸國家發展改革委、商務部今發布《鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）》，進一步調整對外商投資的方向性引導，提高引資品質...

央企市值管理 助攻A股底氣

大陸央企負責人會議落幕，會議明確2026年中央企業多項重點任務，包括要加強上市公司質量和市值管理，大力推進戰略性、專業化...

陸鼓勵外商投資拋四大優惠 2026年實施 享進口設備自用免稅

大陸發改委、商務部昨（24）日發布「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」，主要變化為引導外商投資先進製造業、現代服務業...

杭州六小龍IPO再添一家 機器人大咖「雲深處」啟動上市

大陸證監會官網顯示，「杭州六小龍」之一的杭州雲深處科技向浙江證監局提交IPO輔導備案，輔導券商為中信建投。成為繼群核科技...

