長和巴拿馬港口交易恐破局

香港首富李嘉誠旗下的「長江和記實業」，擬出售包括巴拿馬運河港口等43個港口資產的交易面臨破裂風險。

有消息稱，若大陸國有航運巨頭中遠海運集團（COSCO）堅持要求獲得多數股權，全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）和義大利航運商地中海航運公司（MSC），考慮放棄從長和手中收購這些港口的交易。

英國金融時報報導，長和在今年3月宣布，計劃以228億美元向貝萊德集團等投資者聯盟，出售巴拿馬運河周邊港口的營運權，以及和記港口（Hutchison Ports）全球港口業務中80%的權益，該業務涵蓋23個國家共43個港口，引起中方強烈不滿。

之後在今年7月，中遠受邀加入買家財團，希望能幫助交易獲大陸監管機構批准。

巴拿馬運河兩端的兩個港口巴爾博亞港（太平洋側）和克里斯托瓦爾港（大西洋側），自1990年代以來一直由長江和記實業的子公司和記港口管理。

消息人士指出，談判最初探討的是讓中遠海運持有長和旗下41個全球港口20%至30%股份，當中並不包括美國總統川普聲稱，受大陸影響的巴拿馬兩個港口。

然而華爾街日報18日報導，這筆交易激怒了中方，知情人士透露，中方最初要求中遠海運作為平等夥伴參與交易，之後又提高要求，除非中遠海運獲得多數股權，否則不會批准交易。

知情人士還說，中方已告知貝萊德、地中海航運以及長和，如果中遠海運被排除在交易之外，中方將阻止長和的出售計畫。

目前談判仍進行中，任何最終達成的協議都將取決於中美關係的改善。