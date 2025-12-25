比亞迪銷量 快追上特斯拉

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸電動車企巨頭比亞迪在歐洲市場的銷量持續飆升，與美國汽車品牌特斯拉形成明顯對比。歐洲汽車製造商協會（ACEA）近日發布最新數據顯示，11月特斯拉在歐洲市占率繼續下滑，而比亞迪銷量激增，年增率飆升2倍，實際銷量快追上特斯拉。

財聯社指出，ACEA數據顯示，11月比亞迪在歐盟、歐洲自由貿易聯盟及英國的新車註冊量達21,133輛，年增221.8%，市占率從一年前的0.6%升至2%。相比之下，同期，特斯拉在同區域銷量為22,801輛，年減11.8%，市占率從2.5%降至2.1%。

報導稱，比亞迪已成為特斯拉在歐洲和大陸市場的主要競爭對手。今年以來，比亞迪不斷豐富其在歐洲市場的產品線，該品牌深受當地消費者青睞。

同時，11月歐洲整體新車市場註冊量年增2.4%，達110萬輛，其中電動汽車成主要增長動力。純電動汽車在歐盟市占率達21%，混合動力車占比34.6%，插電式混合動力車市占率從7.1%升至9.3%。值得注意的是，比亞迪已將開拓歐洲及其他海外市場列為首要戰略目標。今年9月，比亞迪曾說，歐洲為其關鍵市場與全球增長核心，並將歐洲視為公司規劃中的「關鍵區域」。

