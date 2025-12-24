快訊

北市中山區聖誕夜惡火 頂樓全面燃燒發現2焦屍

「張文是我哥」男揚言要在台中殺千人 南投檢警拘提聲押

耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

大陸央行：續行適度寬鬆政策、強化逆周期調節

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會近日召開2025年第四季例會。會議強調，下一階段將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期與跨周期調節力度，更好發揮貨幣政策總量與結構的雙重功能。（路透）
中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會近日召開2025年第四季例會。會議強調，下一階段將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期與跨周期調節力度，更好發揮貨幣政策總量與結構的雙重功能。（路透）

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會近日召開2025年第四季（總第111次）例會，建議發揮增量政策和存量政策集成效應，綜合運用多種工具，加強貨幣政策調控；從宏觀審慎的角度觀察、評估債市運行情況，關注長期收益率的變化。

大陸央行官網24日網公告指，上述會議於12月18日舉行，會議指出貸款市場報價利率（LPR）改革效能持續釋放，存款利率市場化調整機制發揮作用，貨幣政策傳導效率提升，社會融資成本處於歷史較低水準。外匯市場供求基本平衡，外匯儲備充足，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水準上保持基本穩定，金融市場整體運行平穩。

針對內外部形勢，會議分析，當前外部環境變化影響加深，全球經濟成長動能不足，貿易壁壘增加，主要經濟體表現分化，通膨走勢及貨幣政策調整仍存不確定性。大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，但仍面臨供給較強、需求偏弱等挑戰。

會議強調，下一階段將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期與跨周期調節力度，更好發揮貨幣政策總量與結構的雙重功能，並加強貨幣政策與財政政策的協同配合，促進經濟穩定成長與物價合理回升。

至於政策操作，會議建議，發揮增量政策與存量政策的集成效應，根據海內外經濟金融形勢與金融市場運行情況，把握政策實施的力度、節奏與時機。會議並提出，保持流動性充裕，使社會融資規模與貨幣供應量成長與經濟成長、價格總水準預期目標相匹配，促進社會綜合融資成本維持低位。

同時，會議還要求，強化人行政策利率引導，完善市場化利率形成與傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行與監督；並從宏觀審慎角度觀察與評估債市運行情況，關注長期收益率變化。

在匯率方面，會議指出，將增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

此外，會議提出，要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，增強銀行資本實力，共同維護金融市場穩定發展；有效落實各類結構性貨幣政策工具，加強對擴大內需、科技創新及中小微企業等重點領域的金融支持。

會議並提到，將持續用好證券、基金、保險公司互換便利與股票回購增持再貸款，探索常態化制度安排，以維護資本市場穩定，同時持續推進金融高水準雙向開放，提升開放條件下的經濟金融管理與風險防控能力。

貨幣 實體經濟 外匯

延伸閱讀

台新銀攜手虛擬資產交易所HOYA BIT禾亞數位科技 24小時交易零時差

實現全天候到帳 台新銀攜手虛擬貨幣交易所HOYA BIT合作新台幣信託

富坦新興固定收益 帶勁

穩經濟新措施 大陸央行推「一次性信用修復」政策

相關新聞

離岸人民幣一度升破7關口 官方透過中間價促緩升

受到美元持續走弱與年末季節性因素，離岸人民幣對美元匯率24日傍晚5時左右一度升穿7關口，最高見6.9999，創下2024...

陸發布新版鼓勵外商投資產業目錄 明年2月1日施行

大陸國家發展改革委、商務部今發布《鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）》，進一步調整對外商投資的方向性引導，提高引資品質...

北京再放寬購房政策 放寬非京籍家庭購房條件、調整信貸政策

大陸官方搶救房市再出招，北京市住房城鄉建設委等4部門今天聯合印發通知，進一步調整北京市房地產相關政策，包括放寬非京籍家庭...

陸於渤海再發現億噸級「秦皇島29-6油田」是7年來的第7個

大陸渤海海域新近系淺層再獲億噸級大發現「秦皇島29-6油田」，為大陸第一大原油生產基地渤海油田自2019年來連續發現的第...

全球智能手表出貨量今年估升7% 大陸成主要動力

市場研究機構Counterpoint Research報告預測，今年全球智能手表出貨量將按年升7%，在2024年首次出現...

「杭州六小龍」第3家入列！雲深處科技 啟動IPO流程

大陸證監會官網顯示，杭州雲深處科技股份有限公司向浙江證監局提交IPO輔導備案，輔導券商為中信建投。雲深處科技也是繼群核科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。