大陸央行：續行適度寬鬆政策、強化逆周期調節

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會近日召開2025年第四季（總第111次）例會，建議發揮增量政策和存量政策集成效應，綜合運用多種工具，加強貨幣政策調控；從宏觀審慎的角度觀察、評估債市運行情況，關注長期收益率的變化。

大陸央行官網24日網公告指，上述會議於12月18日舉行，會議指出貸款市場報價利率（LPR）改革效能持續釋放，存款利率市場化調整機制發揮作用，貨幣政策傳導效率提升，社會融資成本處於歷史較低水準。外匯市場供求基本平衡，外匯儲備充足，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水準上保持基本穩定，金融市場整體運行平穩。

針對內外部形勢，會議分析，當前外部環境變化影響加深，全球經濟成長動能不足，貿易壁壘增加，主要經濟體表現分化，通膨走勢及貨幣政策調整仍存不確定性。大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，但仍面臨供給較強、需求偏弱等挑戰。

會議強調，下一階段將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期與跨周期調節力度，更好發揮貨幣政策總量與結構的雙重功能，並加強貨幣政策與財政政策的協同配合，促進經濟穩定成長與物價合理回升。

至於政策操作，會議建議，發揮增量政策與存量政策的集成效應，根據海內外經濟金融形勢與金融市場運行情況，把握政策實施的力度、節奏與時機。會議並提出，保持流動性充裕，使社會融資規模與貨幣供應量成長與經濟成長、價格總水準預期目標相匹配，促進社會綜合融資成本維持低位。

同時，會議還要求，強化人行政策利率引導，完善市場化利率形成與傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行與監督；並從宏觀審慎角度觀察與評估債市運行情況，關注長期收益率變化。

在匯率方面，會議指出，將增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

此外，會議提出，要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，增強銀行資本實力，共同維護金融市場穩定發展；有效落實各類結構性貨幣政策工具，加強對擴大內需、科技創新及中小微企業等重點領域的金融支持。

會議並提到，將持續用好證券、基金、保險公司互換便利與股票回購增持再貸款，探索常態化制度安排，以維護資本市場穩定，同時持續推進金融高水準雙向開放，提升開放條件下的經濟金融管理與風險防控能力。