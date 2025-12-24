離岸人民幣一度升破7關口 官方透過中間價促緩升

受到美元持續走弱與年末季節性因素，離岸人民幣對美元匯率24日傍晚5時左右一度升穿7關口，最高見6.9999，創下2024年10月2日以來的新高。

在岸人民幣對美元（即期匯率）24日16時30分收盤報7.0161，較上一交易日走升126點或0.18%。進入夜盤交易時間後，在岸價進一步走強，盤中最高升至7.0128，續創去年10月以來的新高。

人民幣中間價24日報7.0471，較上個交易日調升52點，創2024年9月30日以來近15個月新高，較路透預測偏弱約230點，顯示大陸監管層仍採取有保有壓思路，釋放緩升信號。

每日經濟新聞報導，美元走弱與年末季節性因素成為本輪人民幣升值的重要助推力。12月以來，隨著美國聯準會降息落地，美元指數再度走弱，一度失守97。大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟認為，市場預期伴隨著美國聯準會繼續降息，將進一步壓制美元長期走勢，為人民幣提供長期的外部升值空間。

年末「結匯潮」也是人民幣走勢的關鍵支撐。東方金誠首席宏觀分析師王青指出，臨近年底，企業結匯需求增加，帶動人民幣季節性走強。在人民幣持續走強後，前期累積的結匯需求有可能加速釋放。從各類影響因素上看，預計短期內人民幣還會處在偏強運行狀態。