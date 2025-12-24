北京市放寬購屋限制 非本地戶籍及二孩以上家庭受惠

快訊

中央社／ 台北24日電

配合中國官方「穩房市」政策，北京市官方今天宣布，即日起放寬非北京戶籍家庭的購屋限制，購買五環內商品住宅的社保或個人所得稅繳納年限由3年減為2年，五環外則由2年減為1年；而有二孩及以上的家庭，不論是否有北京戶籍都可在五環內再多買1戶商品住房。

新京報報導，北京市住房城鄉建設委、發改委、中國人民銀行北京市分行、北京住房公積金管理中心等4個部門，今天聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」，並自今天起生效。

這項通知規定，為更好滿足居民「剛性住房需求」和「多樣化改善性住房需求」，進一步優化調整住房限購政策，因此首先是放寬非北京籍家庭購屋條件。

通知規定，將非北京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個人所得稅稅繳納年限，由現行的3年減為2年；購買五環外商品住房者，則由現行的2年減為1年。

這項通知指出，其次是支持多子女家庭住房需求。二孩及以上的多子女家庭，可在北京五環內多購買1戶商品住房。

也就是說，北京戶籍的多子女家庭，可在五環內購買3戶商品住房；而在北京連續2年繳納社保或個人所得稅的非北京戶籍多子女家庭，可在五環內購買2戶商品住房。

通知提到，北京市將進一步優化個人住房信貸政策，銀行業金融機構將根據北京地區市場利率的定價自律機制，考量本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，在利率定價機制上不再區分首購房和二購房，合理確定每筆商業性個人住房貸款的具體利率水準。

這項通知還調降在北京購買第2戶住房公積金貸款的最低自備款比例，對借款申請人（含共同申請人）使用公積金個人住房貸款在北京購買第2戶住房者，自備款最低比例從30%調降為25%。

此外，為進一步優化營商環境，通知規定提升房地產投資效率，放寬建商在北京拿地的房地產開發立案方式，從市區分級核准放寬為區級備案即可。

