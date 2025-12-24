中國：鼓勵銀行赴東協發展消費金融 發放跨境貸款

快訊

中央社／ 台北24日電

中國人民銀行等8個部門今天聯合發布「關於金融支持加快『西部陸海新通道』建設的意見」。內容包括，鼓勵中國金融機構在東南亞國協國家探索發展消費金融，並支持符合條件的銀行在遵守監管規定下向東協國家企業或項目發放跨境貸款。

「西部陸海新通道」是中國官方規劃的「國際物流大通道」，以重慶、廣西、貴州、甘肅、四川等省區為核心，並包含青海、新疆、雲南、寧夏、陜西、內蒙古、西藏、海南等省區，以及廣東省湛江市和湖南省懷化市，號稱「13+2」，旨在促進中國西部地區突破地理阻礙，使物流貿易得以暢通，進而促進經濟發展。

新華社報導，「關於金融支持加快『西部陸海新通道』建設的意見」係由中國人民銀行、國家發改委、財政部、交通運輸部、商務部、金融監管總局、證監會、國家外匯局等8個部門在今天聯合提出。

「意見」提出，要探索數位金融國際合作。推動通道各省區與泰國、香港、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國跨境支付使用央行數位貨幣；支持探索推進通道各省區與新加坡展開數位人民幣跨境支付試點。

此外，「意見」支持有條件的通道省區建設跨境電商數位服務平台，與新加坡等國家跨境電商和貿易數位化平台公司對接，提升跨境電商服務能力。更鼓勵中國金融機構在東協國家探索發展消費金融，且支持國內產品向東協國家出口銷售。

這項「意見」還提出，要探索中國內外金融市場互聯互通，支持「符合條件的銀行」在「遵守監管規定和宏觀審慎框架」下，向東協國家企業或項目發放跨境貸款。同時也支持企業依法合規前往新加坡、香港融資。

