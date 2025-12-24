快訊

陸發布新版鼓勵外商投資產業目錄 明年2月1日施行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家發展改革委、商務部今發布《鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）》，進一步調整對外商投資的方向性引導，提高引資品質，完善外商投資在國內的區域布局。（美聯社）
大陸國家發展改革委、商務部今發布《鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）》，進一步調整對外商投資的方向性引導，提高引資品質，完善外商投資在國內的區域布局。主要變化為引導外商投資先進製造業、現代服務業。專家認為，此舉可以實現中外企業優勢互補，並進一步改善民生福祉、擴大內需。新版《鼓勵目錄》將自2026年2月1日起施行。

財聯社報導，新版《鼓勵外商投資產業目錄》，包括鼓勵外商投資產業目錄和地區外商投資優勢產業目錄。總條目共1,679條，與2022年版相比淨增加205條、修改303條。其中，鼓勵外商投資產業目錄共619條，增加100條、修改131條；中西部等地區外商投資優勢產業目錄共1,060條，增加105條、修改172條。

主要變化為引導外商投資先進製造業，新增或擴展了終端產品、零部件、原材料等領域有關條目，提升產業鏈供應鏈發展水平；引導外商投資現代服務業，新增或擴展了商務服務、技術服務、科學研究、服務消費等領域有關條目，促進服務業高質量發展；鼓勵引導外商投資中西部地區、東北地區和海南省。

大陸國家發展改革委新聞發言人表示，將會同有關部門加強指導和協調，抓好政策措施落實工作；將多措並舉為外商來華投資營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓更多跨國公司更好分享中國發展機遇。要做到以點帶面擴大外資流入、不斷提高外資企業滿意度、搭建中外企業投資合作對接平台。

大陸商務部有關負責人表示，符合規定的外商可以享受4項優惠政策，一是在投資總額內進口自用設備，除規定不予免稅的產品，免徵關稅；二是對於集約用地的鼓勵類工業項目優先供應土地，且可以按不低於所在地等別相對應工業用地出讓最低價標準的70%確定出讓底價；三是在西部地區和海南省投資，可減按15%稅率繳納企業所得稅；四是境外投資者以境內企業分配的利潤直接投資，被投資企業從事產業屬於《鼓勵目錄》的目錄，且符合相關條件，可享受稅收抵免優惠。

大陸國家發展改革委宏觀經濟研究院對外經濟研究所研究員原倩表示，從供給側看，修訂擴大《鼓勵目錄》有利於將新技術、新業態、新模式納入鼓勵範圍，吸引全球創新要素，通過深化國際投資合作，實現中外企業優勢互補；從需求側看，修訂擴大《鼓勵目錄》有利於引導外資企業更好滿足大陸不斷升級的醫療健康、養老服務等需求，改善民生福祉、進一步擴大內需。

資產 服務業 外資

