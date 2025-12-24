快訊

地牛不平靜！高雄地震有感搖晃半分鐘 辦公員警大叫：搖很大嚇死人

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

人民幣兌美元匯率持續升值 逼近7大關

中央社／ 台北24日電

美元走弱下，人民幣兌美元匯率近期持續升值。離岸人民幣兌美元匯率今天盤中升破7.01，逼近7大關。分析說，美元走弱加上季節性的結匯潮，人民幣兌美元匯率有望在年底「破7」。

綜合每日經濟新聞、上海證券報、新浪財經報導，離岸人民幣兌美元昨天升破7.02，為2024年10月以來首次；今天盤中又升破7.01，最高一度來到7.0028，距離7.0大關僅一步之遙。截至下午4時，報7.0044。

數據顯示，離岸人民幣兌美元匯率1個月以來已升值超過1000點。

與此同時，在岸人民幣兌美元匯率今天也升破7.02，最高來到7.014。截至下午4時，報7.015。

中國業界人士認為，近期人民幣升值主要受內外部兩方面因素驅動。

從外部看，12月以來，隨著美國聯準會（FED）如期降息25點，美元指數再度走弱，今天又失守98關卡。中國國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，市場預期，美國聯準會繼續降息將進一步壓制美元長期走勢，為人民幣提供長期外部升值空間。

內部動因則在於年底的季節性結匯潮。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，臨近年底，企業結匯需求增加，帶動人民幣季節性走強。在人民幣持續走強後，前期累積的結匯需求有可能加速釋放。

中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗認為，短期內人民幣仍有升值空間，一方面緣於市場對中國經濟轉型韌性和新經濟前景的認知改善，另一方面則是因為過去積累的未結匯貿易順差可能隨著匯率預期改善而提升，形成潛在的境內資金流入支持。

對於市場關注人民幣兌美元匯率是否會「破7」，龐溟表示，在結匯需求與外部因素疊加下，年底人民幣兌美元匯率存在階段性、短暫突破7.0大關的可能性，但更可能呈現雙向波動態勢。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價今天上揚52點，報7.0471元。

人民幣 中國人民銀行

相關新聞

「杭州六小龍」第3家入列！雲深處科技 啟動IPO流程

大陸證監會官網顯示，杭州雲深處科技股份有限公司向浙江證監局提交IPO輔導備案，輔導券商為中信建投。雲深處科技也是繼群核科...

受中日外交摩擦影響...釜山港明年大陸郵輪入港申請 是今年的21倍

韓聯社23日報導，據釜山港灣公社23日披露的數據，明年由中國大陸出發、申請停靠釜山港的郵輪，航次是今年的21倍。外界分析...

陸發布新版鼓勵外商投資產業目錄 明年2月1日施行

大陸國家發展改革委、商務部今發布《鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）》，進一步調整對外商投資的方向性引導，提高引資品質...

北京再放寬購房政策 放寬非京籍家庭購房條件、調整信貸政策

大陸官方搶救房市再出招，北京市住房城鄉建設委等4部門今天聯合印發通知，進一步調整北京市房地產相關政策，包括放寬非京籍家庭...

陸於渤海再發現億噸級「秦皇島29-6油田」是7年來的第7個

大陸渤海海域新近系淺層再獲億噸級大發現「秦皇島29-6油田」，為大陸第一大原油生產基地渤海油田自2019年來連續發現的第...

全球智能手表出貨量今年估升7% 大陸成主要動力

市場研究機構Counterpoint Research報告預測，今年全球智能手表出貨量將按年升7%，在2024年首次出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。