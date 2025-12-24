陸於渤海再發現億噸級「秦皇島29-6油田」是7年來的第7個

大陸渤海海域新近系淺層再獲億噸級大發現「秦皇島29-6油田」，為大陸第一大原油生產基地渤海油田自2019年來連續發現的第7個億噸級油田。經測試，這個油田單井日產原油約370噸。

界面新聞報導，據中國海油，渤海油田始建於1965年，是大陸海洋石油工業的發源地，也是大陸海上產量最高、規模最大的主力油田，現擁有60多個在生產油氣田、200多座生產設施，累計生產原油超6億噸。

近年來，渤海油田相繼成為大陸第1大原油生產基地和第2大油氣田，是大陸海洋油氣增儲上產的主陣地。最新數據顯示，渤海油田2025年累計生產油氣當量突破4,000萬噸，實現了油氣產量從3,000萬噸到4,000萬噸的跨越，創歷史新高。

中國海洋石油集團有限公司是1982年經大陸國務院批准成立的特大型國有企業，是大陸最大海上油氣生產運營商。公司註冊資本人民幣1,138億元，共有5家控股境內外上市公司。公司主要業務板塊包括油氣勘探開發、專業技術服務、煉化與銷售、天然氣及發電、金融服務等，並積極發展海上風電等新能源業務。

中國海洋石油有限公司是中國海洋石油集團有限公司旗下核心上市平台，後者持股比率超過62%。據最新業績公告，2025年前3季度，公司營收為人民幣3,125.03億元，按年下滑4.1%，歸母淨利潤為人民幣1,019.71億元，按年下滑12.6%。其中，第3季度公司營收為人民幣1,048.95億元，按年增長5.7%；歸母淨利潤為人民幣324.38億元，按年下滑12.2%。

在第3季報中，中國海洋石油有限公司表示，2025年前3季度，世界宏觀環境複雜多變，全球經濟在挑戰中溫和增長。