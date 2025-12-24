快訊

全球智能手表出貨量今年估升7% 大陸成主要動力

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
華為11月底發表ULTIMATE DESIGN非凡大師紫金款手表。（取自微博）
華為11月底發表ULTIMATE DESIGN非凡大師紫金款手表。（取自微博）

市場研究機構Counterpoint Research報告預測，今年全球智能手表出貨量將按年升7%，在2024年首次出現下滑後重回增長。分析指出，中國大陸已成為全球智能手表市場的主要成長動力，排名前5的品牌中有3個來自大陸。

香港經濟日報報導，Counterpoint Research高級研究分析師Anshika Jain提到，大陸政府補貼計畫鼓勵了用戶升級換代，而華為、小米集團和小天才藉各自獨特的消費者，亦推動市場增長。其中，小天才是2011年推出的智能產品品牌，專注打造兒童智能產品。

報告指出，新硬體及軟體功能推出、消費者對中高階智能手表需求提升，加上市場日益關注智能手表的健康相關功能，令智能手表市場今年出現顯著變化。

Anshika Jain又指，蘋果最新的智能手表系列，在其發布季度按年增長12%，預計2025年全年出貨量將升12%，反彈主要歸功於更親民的Apple Watch SE 3和超高階的Apple Watch Ultra 3推出，該2款產品擴大蘋果在不同價格範圍的消費者群體的吸引力。

談到市場前景，Counterpoint Research副總監David Naranjo認為，智能手表產業今年脫穎而出，迎來一波以功能為主導的創新浪潮，從根本上提升設備的性能，而人工智慧整合、5G支援、衛星連接及MicroLED顯示器應用，均是市場亮點。

