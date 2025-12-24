聽新聞
受中日外交摩擦影響...釜山港明年大陸郵輪入港申請 是今年的21倍
韓聯社23日報導，據釜山港灣公社23日披露的數據，明年由中國大陸出發、申請停靠釜山港的郵輪，航次是今年的21倍。外界分析這可能是原訂計劃停日本港口的中國郵輪公司，因近期中日外交摩擦而改變航線。
報導指，明年申請停靠釜山港的郵輪共計420航次，預計搭載旅客91.7萬人次，較今年的205航次、24.2萬人次翻倍增長。
其中，中國大陸出發的郵輪增長最為迅猛，明年申請入港航次達到173航次、預計旅客量66萬人次，相較於今年的8航次、4萬人次，航次增幅達21.6倍，旅客量增幅也達到16.5倍。
報導提到，絕大多數中國郵輪的入港申請，均在近1個月內提交。外界分析，應是原本計劃停靠日本港口的中國郵輪公司，因中日外交摩擦而調整航線，改將釜山選為替代停靠港。
報導引述釜山港灣公社相關負責人稱，疫情後釜山港郵輪業務尚處復甦階段，此次中國郵輪入港申請激增是難得的發展契機，認為相關部門應擴充人力、優化制度，把握這一機遇。
