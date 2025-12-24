逾50萬噸智利櫻桃將進口大陸 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在大陸的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（圖／取自央視）
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在大陸的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（圖／取自央視）

今年智利櫻桃逾9成出口至大陸。受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年12月在大陸的櫻桃批發價降幅普遍在15%-25%，加上消費者採購櫻桃的習慣從節日送禮轉向日常化消費，多數批發商面臨量增利減壓力。

陸媒第一財經報導，上海輝展果蔬市場經營管理有限公司15日在微信公眾號公告，一年一度的櫻桃季已經來臨，今年交易規模將是有史以來最大，預計進入大陸市場交易的櫻桃將突破1萬櫃。

據智利駐華商務處官方微信公眾號，智利正為2025／26產季實現約65.5萬噸的櫻桃產量做好準備，其中超過90%將出口至中國大陸市場。即相當於有逾50萬噸的櫻桃會進到大陸市場。

有採購商表示，今年12月櫻桃批發價降幅普遍在15-25%，零售端整體價格也低於去年同期。供應端的智利產量創紀錄，對大陸出口暴增；物流端的海運航程較去年縮短4-5天，專船運力充足，海運成本顯著低於空運，單櫃運輸成本下降約10-20%；零售讓利電商平台、連鎖超市提前備貨並推出促銷，5斤裝比去年同期便宜人民幣20-40元。

該名採購商也表示，櫻桃價格下行，多數批發商總體比去年更不賺錢，僅少數具備規模、通路與品控優勢的頭部批發商能維持或微增利潤，中小批發商普遍面臨「量增利減」、甚至虧損的困境。因為走量也難抵毛利下滑，還面臨囤貨風險、損耗壓力。

新京報報導，華東地區最大果蔬交易批發市場上海展輝果蔬批發市場經銷商王輝指出，櫻桃過去是作為春節禮品水果，節日溢價在20%以上，現在家庭日常購買占比已經達到一半以上，消費者更看重性價比，且成箱購買的消費者明顯增加。消費心態的轉變，讓商家不得不調整定價策略，透過降價搶占市場。

櫻桃掀起價格戰，價格持續下跌。2023年10月，智利櫻桃最高曾經達到每斤（500克）人民幣200元（約合新台幣895元），此後價格一路下跌，一度降至每斤人民幣42.5元。有水果賣家在直播間喊價「昨天我賣的129元，現在只要89元，挑戰全網櫻桃地板價。」

消費者 人民幣

