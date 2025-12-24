陸推翻宏泰輪損台澎海纜案 反控2台灣船員走私凍品還公開懸賞

今年2月，1艘中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58號」貨船涉嫌拖斷台澎海纜，引發中共對台灰色地帶侵擾的討論，陸籍船長王玉亮遭判刑3年。不過，大陸24日公布對此案的偵查進展，稱是有簡、陳姓2名台灣居民操縱「宏泰58號」等船長期向大陸走私凍品，威海市公安局24日發布懸賞通告，國台辦發言人彭慶恩也指控，今年2月發生的事件，實為為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪，批評民進黨罔顧事實，企圖挑起兩岸對抗。

據大陸威海市公安局微信公眾號，該局今天發布懸賞通告，表示今年六月，在對劉某某等7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡文昇、陳順進為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。

通告還補充，簡、陳2人於2014年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局上網追逃。

因此，威海公安稱，現依法對簡文昇、陳順進懸賞追捕，請廣大群眾積極提供線索，並稱將視情給予人民幣5萬元至25萬元的獎勵。通緝令上還包括2人的大頭照、身分證號。

今天上午，大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩主持例行記者會，他就此案表示，經公安機關偵查，台灣居民簡文昇、陳順進2人是走私慣犯，操控「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品。目前大陸公安機關已對該2人發出懸賞通告，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人訊息和合法權益。

他還稱，今年2月發生的「宏泰58號」事件，實為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪。