聽新聞
0:00 / 0:00
陸推翻宏泰輪損台澎海纜案 反控2台灣船員走私凍品還公開懸賞
今年2月，1艘中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58號」貨船涉嫌拖斷台澎海纜，引發中共對台灰色地帶侵擾的討論，陸籍船長王玉亮遭判刑3年。不過，大陸24日公布對此案的偵查進展，稱是有簡、陳姓2名台灣居民操縱「宏泰58號」等船長期向大陸走私凍品，威海市公安局24日發布懸賞通告，國台辦發言人彭慶恩也指控，今年2月發生的事件，實為為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪，批評民進黨罔顧事實，企圖挑起兩岸對抗。
據大陸威海市公安局微信公眾號，該局今天發布懸賞通告，表示今年六月，在對劉某某等7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡文昇、陳順進為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。
通告還補充，簡、陳2人於2014年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局上網追逃。
因此，威海公安稱，現依法對簡文昇、陳順進懸賞追捕，請廣大群眾積極提供線索，並稱將視情給予人民幣5萬元至25萬元的獎勵。通緝令上還包括2人的大頭照、身分證號。
今天上午，大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩主持例行記者會，他就此案表示，經公安機關偵查，台灣居民簡文昇、陳順進2人是走私慣犯，操控「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品。目前大陸公安機關已對該2人發出懸賞通告，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人訊息和合法權益。
他還稱，今年2月發生的「宏泰58號」事件，實為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪。
彭慶恩稱，民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗。正告民進黨當局，庇護縱容走私犯罪並藉機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言