核心零件仰賴國外...彭博：陸C919大飛機 今年交付目標難實現

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸東航1架C919客機從上海虹橋機場起飛。（新華社）
中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）打造的C919，近日傳出預計難以實現修訂交付目標。受貿易戰相關不利因素影響，生產進度受阻，其全球布局也面臨挑戰。

C919是大陸首款按照國際適航標準獨立研發、擁有完全自主知識產權的噴氣式中程幹線客機，對標空中巴士A320neo和波音737 Max，但目前缺乏美國和歐盟認證，客戶目前僅集中在大陸航空業界。

彭博報導，航空諮詢機構Cirium和Planespotters.net的數據顯示，截至12月22日的1年內，C919客機僅交付13架，與去年交付給航空公司的數量相同。

中國國際航空公司、中國南方航空公司和中國東方航空公司作為C919的接收方，原本計劃合計引進32架C919。但數據顯示，截至目前，三大航空公司實際接收的數量為12架。

中國商飛今年3月曾表示，計劃在明年提高產能，生產100架C919，並稱2027年和2028年的年產量將提高至各150架，2029年進一步提升至每年200架。

彭博此前指出，中國商飛今年早前已將年度交付目標從75架下調至25架，但交付進度仍明顯落後。隨著2025年僅剩數日，除非在年底前出現集中交付，否則中國商飛預計即便修訂後的目標也將少交近一半，與最初設定的目標相比，交付缺口更超過8成。

C919雖為大陸國產客機，但核心零件如航空電子、飛控系統及發動機高度依賴GE航空航天（GE Aerospace）、Parker-Hannifin等美國供應商。此前，美國商務部曾限制對大陸出口噴射引擎零件及技術，但已於7月解除相關禁令。

南方航空公司 美國 空中巴士

