中芯晶圓代工要漲價 部分產能漲幅約10%

由於手機應用和AI需求持續增長，帶動半導體產品需求增長，大陸晶圓代工一哥中芯國際據傳已對部分產能實施漲價，漲幅約10%。

對於中芯國際漲價的原因，有半導體業內人士指出，原材料漲價也是其中因素。此外，台積電（2330）確認整合8吋廠產能，並計畫在2027年末關停部分生產線，也引發晶圓廠漲價預期。

實際上，由於需求旺盛，中芯國際、華虹公司的產能利用率持續增長，並已接近滿載或超過滿載。

中芯國際在第3季財報中披露，公司產能利用率上升至95.8%，與今年第2季的92.5%相比，增長3.3個百分點。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍日前2025年第3季業績說明會上表示，整體來說，當前公司產線仍處於供不應求狀態，出貨量還無法完全滿足客戶需求。而第4季是傳統淡季，客戶備貨有所放緩，但由於產業鏈切換迭代效應持續，將「淡季不淡」。

華虹第3季總體產能利用率為109.5%，較前季度上升1.2個百分點。華虹公司在第3季業績說明會上披露，公司三座8吋晶圓廠的產能利用率持續保持較高水準。