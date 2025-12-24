快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

中芯晶圓代工要漲價 部分產能漲幅約10%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中芯。聯合報系資料照
中芯。聯合報系資料照

由於手機應用和AI需求持續增長，帶動半導體產品需求增長，大陸晶圓代工一哥中芯國際據傳已對部分產能實施漲價，漲幅約10%。

對於中芯國際漲價的原因，有半導體業內人士指出，原材料漲價也是其中因素。此外，台積電（2330）確認整合8吋廠產能，並計畫在2027年末關停部分生產線，也引發晶圓廠漲價預期。

實際上，由於需求旺盛，中芯國際、華虹公司的產能利用率持續增長，並已接近滿載或超過滿載。

中芯國際在第3季財報中披露，公司產能利用率上升至95.8%，與今年第2季的92.5%相比，增長3.3個百分點。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍日前2025年第3季業績說明會上表示，整體來說，當前公司產線仍處於供不應求狀態，出貨量還無法完全滿足客戶需求。而第4季是傳統淡季，客戶備貨有所放緩，但由於產業鏈切換迭代效應持續，將「淡季不淡」。

華虹第3季總體產能利用率為109.5%，較前季度上升1.2個百分點。華虹公司在第3季業績說明會上披露，公司三座8吋晶圓廠的產能利用率持續保持較高水準。

中芯 漲價 半導體

延伸閱讀

台股延續漲勢！終場收28,310點上漲160點 台積電上漲25元收1,490元

「國產EUV2028量產」勸出清台積電 網酸反問：有便宜機台不是更香？

三星HBM銷售旺 員工有賞

盟立機器狗 明年第1季出貨

相關新聞

粵車南下 首批入境香港

「粵車南下」入境香港市區政策23日正式實施，獲批並成功預約的廣東家用轎車，可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區。港珠澳...

住建部穩房市 重防範交付風險

大陸全國住房城鄉建設工作會議近日召開，大陸各地住房城鄉建設部門2026年將重點做好城市更新、穩定房地產市場等工作。房地產...

鑭影R6000飛行器 試飛成功

近日，由聯合飛機集團自主研發的全球首款6噸級傾轉旋翼飛行器——鑭影R6000，在四川德陽什邡市成功完成聯調聯試及首次科研...

陸：2030光電達1500萬千瓦

大陸國家發改委、國家能源局近日印發的「關於促進光熱發電規模化發展的若干意見」提出，到2030年，中國光熱發電總裝機規模力...

陸十五五催動「新質生產力」商機 學者建議台商卡位

中經院第一研究所所長劉孟俊昨（23）日表示，大陸「十五五規劃」核心戰略主軸是發展「新質生產力」，四大支柱為科技自主、數位...

A 股今年成交額衝新高 史上首次超過人民幣400兆元

統計顯示，截至12月22日，今年以來A股市場總成交金額已超過人民幣405兆元，為A股史上首次年成交額超過人民幣400兆元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。