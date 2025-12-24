陸十五五催動「新質生產力」商機 學者建議台商卡位

中經院第一研究所所長劉孟俊昨（23）日表示，大陸「十五五規劃」核心戰略主軸是發展「新質生產力」，四大支柱為科技自主、數位智慧、綠色低碳與制度創新，目的在突破「卡脖子」技術。在貿易摩擦等不確定性中，儘管對台灣而言風險升高，但他認為，這也是重新卡位（全球供應鏈）的窗口期。

中經院昨舉辦「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會，廣邀學者研議兩岸經貿。

劉孟俊分析，中國式現代化已由「戰略設計期」進入「治理深化期」，核心目標是透過科技創新、綠色低碳與制度改革，重塑大陸的經濟韌性與治理體系。

劉孟俊表示，台灣看待大陸發展主要有三個焦點：一是要關注「一個世界兩個體系」的競合；二是要看到中國大陸爭取從規則跟隨者到制定者，制度競爭不在兩岸，可能在全球戰場；三是大陸國產替代對周邊經濟體的意涵，要走出戰略上的機遇。

對於兩岸經貿未來發展，全國工總大陸事務處處長黃健群認為，兩岸經貿關係處於「政冷經溫」，對在陸台商而言，未來趨勢就是「新東向（投資美國）、新產業（新興戰略與未來產業）、新陸商（進一步在地化）」，但政策上會面臨兩岸經貿情勢變化，如何讓台灣利益最大化等角度思考，仍有很多探討空間。

台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇指出，大陸在人工智慧與半導體成熟製程領域的發展，將對台灣科技產業形成挑戰。尤其大陸積極打造在地化資通訊產業供應鏈，自主研發與生產關鍵零組件，加速推行進口替代政策，未來可能排擠台灣高階電子零件出口。此外大陸正全面擴大美國以外地區的出口，去化過剩製造業產能，也可能激化與台灣的外貿競爭。

劉孟俊認為，要在不確定中重塑台灣戰略地位，讓危機成為轉機，他建議要把「韌性」變成價值，雖然貿易摩擦帶來成本，但也帶來角色重塑，台灣可在全球供應鏈跟制度體系上提升不可替代性。他提出可以從「制度規則、關鍵科技、國際合作」三條線並進，打造「更難被替代」的戰略優勢。