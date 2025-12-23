美對大疆祭進口限制！陸商務部：若美方一意孤行 將採必要措施

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
就美國對無人機的進口限制，大陸商務部晚間回應說，「若美方繼續一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益」。（美聯社）
就美國對無人機的進口限制，大陸商務部晚間回應說，「若美方繼續一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益」。（美聯社）

美國聯邦通訊委員會（FCC）對大陸無人機企業大疆創新、道通智能，以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單，祭出進口限制令。大陸商務部晚間對此放話，「若美方繼續一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益」。

大陸商務部晚間發布發言人答記者問表示，美方以所謂「國家安全」為由，將所有外國生產的無人機系統及其關鍵零部件等列入「不可信供應商清單」，中方對此堅決反對。

大陸商務部新聞發言人說，近年來，美方不顧中美兩國企業展開正常商業交易和貿易往來，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括中國企業在內的他國企業，這是典型的市場扭曲和單邊霸凌做法。

大陸商務部新聞發言人強調，「中方敦促美方停止錯誤做法，立即撤銷有關措施。若美方繼續一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益」。

今天早前，對於美方措施，大陸外交部發言人林劍說，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，無理打壓中國企業，美方應糾正錯誤作法；大疆聲明說，將評估可行路徑以維護權益。

美方 中方 發言人

延伸閱讀

美國限制進口大疆無人機 陸外交部：無理打壓中國企業

FCC限制進口中國大疆等外國無人機 納國安風險列管名單

美國以國安為由禁中國製無人機 商用飛行員生計告急大反彈

屏縣AI、無人機抓露天燃燒 今年查獲近500件

相關新聞

美對大疆祭進口限制！陸商務部：若美方一意孤行 將採必要措施

美國聯邦通訊委員會（FCC）對大陸無人機企業大疆創新、道通智能，以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單，祭...

美媒：中國大陸奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

華爾街日報報導，中國雖然正在縮小與美國在全球科技主導地位上的差距，但經濟的許多領域卻問題重重。儘管在科技、軍事上取得了不...

美禁陸製無人機 陸商務部堅決反對：將採必要措施維護企業權益

針對美國聯邦通訊委員會（FCC）近日宣布將所有外國生產的無人機系統及其關鍵零件等列入「不可信供應商清單」（Covered...

傳中芯國際部分產能漲價 漲幅約10%

由於手機應用和AI需求持續增長，從而帶動了整體半導體產品需求的增長，中芯國際已經對部分產能實施漲價，漲幅約為10%。

中日航線大幅取消 分析：陸三大航空公司今年難實現盈利

隨著中日關係不斷惡化，大陸官方要求航空公司減少赴日航班，未來兩周多達46條中日航線的航班全部取消。相關舉措可能加劇大陸航...

瑞幸入台印證2014反服貿失敗？學者：台服務業需海外華人資本助力

兩岸政治關係冷，但事實上兩岸產業仍存互利互惠的合作空間。致理科技大學國貿系教授張弘遠表示，就台灣角度來看，大陸內需市場是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。