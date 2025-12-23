美對大疆祭進口限制！陸商務部：若美方一意孤行 將採必要措施
美國聯邦通訊委員會（FCC）對大陸無人機企業大疆創新、道通智能，以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單，祭出進口限制令。大陸商務部晚間對此放話，「若美方繼續一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益」。
大陸商務部晚間發布發言人答記者問表示，美方以所謂「國家安全」為由，將所有外國生產的無人機系統及其關鍵零部件等列入「不可信供應商清單」，中方對此堅決反對。
大陸商務部新聞發言人說，近年來，美方不顧中美兩國企業展開正常商業交易和貿易往來，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括中國企業在內的他國企業，這是典型的市場扭曲和單邊霸凌做法。
大陸商務部新聞發言人強調，「中方敦促美方停止錯誤做法，立即撤銷有關措施。若美方繼續一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益」。
今天早前，對於美方措施，大陸外交部發言人林劍說，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，無理打壓中國企業，美方應糾正錯誤作法；大疆聲明說，將評估可行路徑以維護權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言