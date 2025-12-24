快訊

陸：2030光電達1500萬千瓦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家發改委、國家能源局近日印發的「關於促進光熱發電規模化發展的若干意見」提出，到2030年，中國光熱發電總裝機規模力爭達到1500萬千瓦左右，度電成本與煤電基本相當。

中新社報導，光熱發電兼具調峰電源和長時儲能雙重功能，能夠有效平抑風電、光伏發電等新能源出力的波動性，是加快構建新型電力系統的重要支撐。經過多年發展，中國已成功掌握塔式、槽式、菲涅爾式等主流光熱發電技術，已建成全球領先的光熱發電產業鏈，電站單位千瓦建設成本從10年前的約3萬元（人民幣，下同）下降至1.5萬元，度電成本降至0.6元上下，已初步具備規模化發展的基礎。

但另一方面，光熱發展還面臨初始投資大、市場競爭能力偏弱、系統支撐調節價值未充分體現、產業技術水平仍需提昇的問題。 　　

為促進光熱發電規模化發展，「意見」提出一攬子政策措施，明確2030年中國光熱發電的裝機規模、度電成本、技術水平和產業建設方面等發展目標，在大型能源基地合理配置光熱發電規模，建設一批以光熱發電為主的支撐調節型電站。

在降低光熱投資和發電成本方面，「意見」提出通過規模效應帶動快速降本，加快技術水平提升進一步降本增效，充分發揮支撐調節價值提高收益。

國家能源局有關負責人表示，「意見」出台有利於堅定行業信心，加速產業和市場成熟，提升中國電力系統的韌性和自主可控能力。

