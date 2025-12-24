快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

粵車南下 首批入境香港

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
12月23日零時，隨著一輛同時懸掛「FT」字頭車牌的粵C牌私家車駛入港珠澳大橋珠海公路口岸出境車道，「粵車南下」入境香港市區政策正式實施。（新華社）
12月23日零時，隨著一輛同時懸掛「FT」字頭車牌的粵C牌私家車駛入港珠澳大橋珠海公路口岸出境車道，「粵車南下」入境香港市區政策正式實施。（新華社）

「粵車南下」入境香港市區政策23日正式實施，獲批並成功預約的廣東家用轎車，可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區。港珠澳大橋邊檢站負責人表示，「粵車南下」與「港車北上」的雙向安排，象徵粵港澳大灣區在規則銜接和基礎設施互聯互通上取得關鍵突破。

新華社報導，「粵車南下」政策是大陸推進粵港澳大灣區建設的舉措，獲批並成功預約的廣東家用轎車，可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區。珠海總站港珠澳大橋邊檢站數據顯示，截至22日20時，完成邊檢備案、入境香港市區車輛已超過380輛。

首批車主曹先生表示，過去往返兩地要顧慮車輛和客輪班次、通行限制等問題，如今手續大幅簡化，不管是跨境購物、探親訪友還是自駕出遊，都順暢多了。臨近年末消費季，他也計畫和家人赴香港旅遊。談到申請流程，他提到審批速度非常快，不到半小時便完成。

該政策強調能為粵港兩地居民經商、就業、旅遊、探親提供更靈活的交通選擇，也為香港旅遊、零售、餐飲等產業注入機遇。2023年7月1日「港車北上」政策實施以來，經該邊檢站查驗的北上車輛已超386萬輛次；今年以來，通行量突破203萬輛次，按年增長36%。

「粵車南下」首批開放廣州、珠海、江門、中山4市，半年後推廣至廣東全省其他地市。此前，11月15日零時起，獲准的廣東家用轎車車主已可駕車駛入港珠澳大橋香港口岸自動化停車場。廣東私家車入境香港市區於12月9日9時起接受申請，12月23日零時起獲批車輛可經港珠澳大橋入境，初步階段每日配額100輛，每次留港最多三天。

香港 港珠澳大橋 廣東

延伸閱讀

河套香港園區開園 港府盼成創科橋頭堡 力推港人富有強大

香港中大逸夫學生會 校方不再承認地位 35年歷史告終

香港上環搶劫案拘捕15人 641萬美元巨額失款尚未追回

廣東拚「市市通350高鐵」 廣湛、汕汕2條高鐵同日開通

相關新聞

粵車南下 首批入境香港

「粵車南下」入境香港市區政策23日正式實施，獲批並成功預約的廣東家用轎車，可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區。港珠澳...

住建部穩房市 重防範交付風險

大陸全國住房城鄉建設工作會議近日召開，大陸各地住房城鄉建設部門2026年將重點做好城市更新、穩定房地產市場等工作。房地產...

鑭影R6000飛行器 試飛成功

近日，由聯合飛機集團自主研發的全球首款6噸級傾轉旋翼飛行器——鑭影R6000，在四川德陽什邡市成功完成聯調聯試及首次科研...

陸：2030光電達1500萬千瓦

大陸國家發改委、國家能源局近日印發的「關於促進光熱發電規模化發展的若干意見」提出，到2030年，中國光熱發電總裝機規模力...

陸十五五催動「新質生產力」商機 學者建議台商卡位

中經院第一研究所所長劉孟俊昨（23）日表示，大陸「十五五規劃」核心戰略主軸是發展「新質生產力」，四大支柱為科技自主、數位...

A 股今年成交額衝新高 史上首次超過人民幣400兆元

統計顯示，截至12月22日，今年以來A股市場總成交金額已超過人民幣405兆元，為A股史上首次年成交額超過人民幣400兆元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。