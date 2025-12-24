粵車南下 首批入境香港

「粵車南下」入境香港市區政策23日正式實施，獲批並成功預約的廣東家用轎車，可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區。港珠澳大橋邊檢站負責人表示，「粵車南下」與「港車北上」的雙向安排，象徵粵港澳大灣區在規則銜接和基礎設施互聯互通上取得關鍵突破。

新華社報導，「粵車南下」政策是大陸推進粵港澳大灣區建設的舉措，獲批並成功預約的廣東家用轎車，可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區。珠海總站港珠澳大橋邊檢站數據顯示，截至22日20時，完成邊檢備案、入境香港市區車輛已超過380輛。

首批車主曹先生表示，過去往返兩地要顧慮車輛和客輪班次、通行限制等問題，如今手續大幅簡化，不管是跨境購物、探親訪友還是自駕出遊，都順暢多了。臨近年末消費季，他也計畫和家人赴香港旅遊。談到申請流程，他提到審批速度非常快，不到半小時便完成。

該政策強調能為粵港兩地居民經商、就業、旅遊、探親提供更靈活的交通選擇，也為香港旅遊、零售、餐飲等產業注入機遇。2023年7月1日「港車北上」政策實施以來，經該邊檢站查驗的北上車輛已超386萬輛次；今年以來，通行量突破203萬輛次，按年增長36%。

「粵車南下」首批開放廣州、珠海、江門、中山4市，半年後推廣至廣東全省其他地市。此前，11月15日零時起，獲准的廣東家用轎車車主已可駕車駛入港珠澳大橋香港口岸自動化停車場。廣東私家車入境香港市區於12月9日9時起接受申請，12月23日零時起獲批車輛可經港珠澳大橋入境，初步階段每日配額100輛，每次留港最多三天。