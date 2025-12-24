鑭影R6000飛行器 試飛成功

近日，由聯合飛機集團自主研發的全球首款6噸級傾轉旋翼飛行器——鑭影R6000，在四川德陽什邡市成功完成聯調聯試及首次科研試飛任務。

鑭影R6000是全球首款6噸級傾轉旋翼飛行器，第一架於2024年秋季總裝下線，隨後成功完成直升機模式下系留科研飛行試驗，標誌著大陸傾轉旋翼飛行器技術實現關鍵性突破。據悉，鑭影R6000融合直升機垂直起降與固定翼飛行器高速巡航的優勢於一身，具備卓越的任務適應性與運行效率。該機型最大起飛重量6噸，商載能力達2噸，最大升限7620米，巡航速度可達550公里/小時，航程超過4000公里。

日前，聯合飛機集團在其子公司、位於四川德陽的什邡聯合飛機科技有限公司進行了第二架鑭影R6000的組裝，並成功試飛。「鑭影R6000採用了傾轉旋翼設計，螺旋槳能夠實現90度傾轉，通過傾斜角度的改變，為飛行器提供不同方向的動力。」企業相關負責人表示，「鑭影6000」是目前大陸最大的全傾轉旋翼無人機，其全傾轉結構可以實現垂直起降，機翼可以旋轉至與機身平行實現縱列式起降，然後在空中展開。

此次成功試飛，將推動鑭影R6000實現量產，領跑全球傾轉旋翼飛行器技術創新，同時也將為德陽加快佈局低空經濟、構建現代化產業體系注入強勁動能。