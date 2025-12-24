住建部穩房市 重防範交付風險

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸全國住房城鄉建設工作會議近日召開，大陸各地住房城鄉建設部門2026年將重點做好城市更新、穩定房地產市場等工作。房地產市場方面，將重點放在控增量、去庫存、優供給，進一步發揮房地產項目「白名單」制度作用，以及加快構建房地產發展新模式，做到從根本上防範交付風險。

央視新聞報導，房地產市場方面，因城施策控增量、去庫存、優供給，結合城市更新、城中村改造盤活利用存量用地，推動收購存量商品房用作保障性住房、安置房、宿舍、人才房等。精準實施保障性住房供應，實施房屋品質提升工程，有序推進「好房子」建設。

發揮房地產項目「白名單」制度作用，支持房地產企業合理融資需求。城市政府要用足用好房地產調控自主權，調整房地產政策，支持居民剛性和改善住房需求，推動房地產市場平穩運行。

會議提到，要加快構建房地產發展新模式，有序搭建基礎性制度，在房地產開發上，坐實房地產開發項目公司制；在房地產融資上，推行主辦銀行制；在商品房銷售上，推進現房銷售制，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險；預售者擇要規範預售資金監管，切實維護購房人合法權益。

城市更新方面，城市更新專項規畫，包括民生工程、發展工程、安全工程，推進城鎮老舊小區改造等，提升無障礙適老化環境品質，實施兩重、兩新項目建設，建設地下管網改造和綜合管廊，常態化推進城市燃氣管道老化更新改造，推動新型城市基礎設施建設，建設城市排水防澇工程體系、城市基礎設施生命線安全工程。

另一方面將進城市治理，推動建立城市管理統籌協調機制，進行城市管理進社區工作，深化城市管理和執法體制改革，推進城市管理執法隊伍標準化規範化建設。

中指研究院12月中旬發布報告指出，2025年，大陸房地產市場整體延續調整態勢，市場仍處於止跌回穩過程中，預計明年或將有更多增量政策落地，加速樓市止跌回穩。展望明年，更多增量政策或將加速落地，政策力度也有望進一步加大。

中指研究院表示，北上深等城市限制性購房政策具備進一步優化空間，各地或繼續降低房貸利率、降低中介費率、加大房貸利息抵扣個稅力度等方式降低購房成本。根據測算，2026年大陸新建商品房銷售面積按年降幅較今年有所收窄，市場分化態勢延續，「好城市+好房子」仍具備結構性機會。

房地產 老化

