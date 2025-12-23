傳中芯國際部分產能漲價 漲幅約10%

由於手機應用和AI需求持續增長，從而帶動了整體半導體產品需求的增長，中芯國際已經對部分產能實施漲價，漲幅約為10%。

上海證券報報導，由於手機應用和AI需求持續增長，從而帶動整個半導體產品需求的增長。對於中芯國際漲價的原因，有半導體業內人士指出，原材料漲價也是其中因素。此外，台積電確認整合八吋廠產能，並計畫在2027年末關停部分生產線，也引發晶圓廠漲價預期。

實際上，由於需求旺盛，中芯國際、華虹公司的產能利用率持續增長，並已接近滿載或超過滿載。

中芯國際在第3季財報中披露，公司產能利用率上升至95.8%，與今年第2季的92.5%相比，增長3.3個百分點。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍日前2025年第3季業績說明會上表示，整體來說，當前公司產線仍處於供不應求狀態，出貨量還無法完全滿足客戶需求。而第4季是傳統淡季，客戶備貨有所放緩，但由於產業鏈切換迭代效應持續，將「淡季不淡」。

趙海軍介紹，中芯國際給出的第4季度收入指引與上季相比持平到增長2%；產線整體上繼續保持滿載；毛利率指引為18%到20%，與第3季指引相比持平。據此預測，公司全年銷售收入預計超過90億美元，收入規模將踏上新台階。

華虹公司第3季3總體產能利用率為109.5%，較上季度上升1.2個百分點。

華虹公司在第3季業績說明會上披露，公司三家8吋晶圓廠的產能利用率持續保持較高水準。第一座12吋晶圓廠，產能為9.5萬片晶圓，投片持續高於10萬片。另一座正在爬坡的晶圓廠，階段產能約為4萬多片晶圓，投片已超過3.5萬片，預計到2026年第3季產能配置到位。