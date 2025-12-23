美禁陸製無人機 陸商務部堅決反對：將採必要措施維護企業權益

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部23日晚回應美將陸製無人機及其關鍵零部件列入「不可信供應商清單」一事表示，中方堅決反對並敦促撤銷相關措施，若美方一意孤行，中方將採取必要措施維護企業正當權益。(美聯社)
針對美國聯邦通訊委員會（FCC）近日宣布將所有外國生產的無人機系統及其關鍵零件等列入「不可信供應商清單」（Covered List），大陸商務部23日回應，美方一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括中國企業在內的他國企業，是典型單邊邊欺凌做法，中方堅決反對並敦促撤銷相關措施。若美方一意孤行，中方將採取必要措施維護企業正當權益。

大陸商務部網站23日晚發出「發言人就美針對無人機領域增列『不可信供應商清單』事答記者問」。發言人指出，美方以所謂「國家安全」為由，將所有外國生產的無人機系統及其關鍵零件等列入「不可信供應商清單」，中方對此堅決反對。

該發言人續稱，近年來，美方不顧中美兩國企業進行正常商業交易和貿易往來，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括中國企業在內的他國企業，這是典型的市場扭曲和單邊欺凌做法。

上述發言人最後還指，中方敦促美方停止錯誤做法，立即撤銷相關措施。若美方繼續一意孤行，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

同時稍早，大陸外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。

美國近年來以國安為由，持續禁止政府機構與民眾廣泛使用大陸製的無人機。華爾街日報報導，FCC宣布，禁止所有外國製無人機及關鍵零組件，並禁止大陸主要無人機製造商大疆創新與道通智能的所有通訊與影像監控設備。FCC的項規定意味相關公司、其子公司與合作夥伴將無法向美國進口、行銷或出售新型無人機設備。禁令雖不涵蓋目前市面上或已售出的機型，但FCC保留日後將舊款機型納入禁售清單的權力。

