美媒：中國大陸奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

中央社／ 台北23日電
大陸電動車龍頭比亞迪。新華社
華爾街日報報導，中國雖然正在縮小與美國在全球科技主導地位上的差距，但經濟的許多領域卻問題重重。儘管在科技、軍事上取得了不少進步，但中國看起來仍然脆弱。官方對科技的投資和補貼，流向的卻是未能創造足夠就業機會的行業。

這篇題為「中國奮力衝刺科技主導地位，卻難掩經濟體系的千瘡百孔」的報導形容，中國自行研發的電動車，駛過的是空無一人的公寓樓。由人工智慧（AI）運作的工廠機器人，大量生產著失業大學畢業生買不起的產品；在債務飆升創新高下，國家科技基金仍向虧損的新創企業投入數十億美元的資金。

報導提到，中國確有能力在全球競爭最激烈的一些技術領域挑戰美國，但付出的代價相當高昂，官方在指導投資方面的強力干預，浪費了巨額資金。而中國每年在自力研發上投入的數千億美元，也排擠了用在農村教育、社會保障體系等資金。

中國的戰略是在關鍵領域提高自給自足能力，以防範對手切斷外國技術獲取管道。2020至2024年間，中國的研發支出大增近50%，從許多指標來看，中國的創新能力正在增強。其中包括，採用電磁彈射技術的航空母艦福建號下水、工廠安裝的機器人數量超過所有國家、且計劃2030年前將首批太空人送上月球等。

但報導直指，儘管取得了這些進步，中國看起來仍然脆弱。經濟前景的不確定性，已讓許多中國人開始精打細算，進而迫使企業削減招聘，並導致薪資受到抑制。如今，中國城市人均可支配收入每月不到700美元，而農村多達數億人每天僅靠數美元維持生計。

報導以河南省澠池縣為例，指該縣2022至2024年間科學技術支出大增近50%，且正在籌建機器人產業園區，並入股一家汽車晶片製造公司。但同一期間，當地政府收入下降了逾10%，部分政府工作人員幾個月來領不到薪水。

報導提到，中國領導人習近平的路線似乎已經明確，就是決心以出口擺脫困境。今年前11個月，中國的貨物貿易順差首次突破1兆美元，顯示中國製造業生態仍具韌性，且中國擁有更龐大的資源實現這種模式的「自給自足」目標。

此外，一個更根本的問題是，中國官方對科技的投資和補貼，流向的卻是未能創造足夠就業機會的行業。在中國的城鎮，1/6的年輕人處於失業狀態。

報導最後說，雖然中國官方意識到了上述問題，但官員們仍宣示，在中國的下一個五年規劃中（十五五規劃，2026至2030年），相同模式的「自給自足」仍將至關重要。

