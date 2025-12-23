快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸住建部長：2026著力穩房市 推動成屋銷售防風險

中央社／ 台北23日電
大陸房市示意圖。中新社
大陸房市示意圖。中新社

在房市低迷及爛尾樓糾紛頻傳下，中國住建部長倪虹今天在相關會議上表示，明年要著力穩定房地產市場，並推動「現房（成屋）銷售制」，實現「所見即所得」，從根本上防範交屋風險。繼續推出的預售屋則要規範預售資金監管，維護購屋者合法權益。

新華社報導，中國「全國住房城鄉建設工作會議」22至23日在北京召開，除全面檢視今年工作及系統總結「十四五」（2021至2025年）時期住房城鄉建設事業發展外，並研究部署2026年及「十五五」（2026年至2030年）時期重點任務。

根據報導，會議指出，2026年全國住建單位要著力抓好4方面工作，一是推進現代化人民城市建設，二是著力穩定房地產市場，三是加快建築業提質升級，四是夯實「高質量發展」基礎支撐。

倪虹並表示，「著力穩定房地產市場」的重點是「因城施策控增量、去庫存、優供給」，結合城市更新、城中村改造利用既有用地，推動收購庫存商品房作為保障性住房、安置房、宿舍、人才房等。

他並要求，各城市政府要用足用好房地產調控自主權，適時調整優化房地產政策，支持居民剛性和改善性住房需求，推動房地產市場平穩運行。

此外，倪虹提到，在商品房銷售上，要推動「現房（成屋）銷售制」，實現「所見即所得」，從根本上防範交屋風險。至於繼續推出的預售屋，則要規範預售資金監管，維護購屋者合法權益。

房地產 庫存

延伸閱讀

年輕人大嘆永遠買不起房 「平均地權條例」如何約束投機炒作不動產市場行為？

陸「十五五」面臨三大內部挑戰 學者：台可重新卡位

唱衰房市製造市場恐慌…北京、上海要求網路平台整治「不實資訊」

陸前11個月房地產投資慘跌16% 傳將財政補貼房貸利息

相關新聞

美媒：中國大陸奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

華爾街日報報導，中國雖然正在縮小與美國在全球科技主導地位上的差距，但經濟的許多領域卻問題重重。儘管在科技、軍事上取得了不...

中日航線大幅取消 分析：陸三大航空公司今年難實現盈利

隨著中日關係不斷惡化，大陸官方要求航空公司減少赴日航班，未來兩周多達46條中日航線的航班全部取消。相關舉措可能加劇大陸航...

瑞幸入台印證2014反服貿失敗？學者：台服務業需海外華人資本助力

兩岸政治關係冷，但事實上兩岸產業仍存互利互惠的合作空間。致理科技大學國貿系教授張弘遠表示，就台灣角度來看，大陸內需市場是...

陸11月汽車出口年增48% 比亞迪單月出口規模再創新高

大陸乘聯分會秘書長崔東樹提供的最新數據顯示，2025年11月大陸汽車實現出口81萬輛，按年增48%，按月降2%，其中新能...

「字節跳動」擬砸7000億發展AI 半數用於採購先進半導體

為跟上美國競爭對手的步伐，大陸科技巨頭字節跳動據報明年斥資約人民幣1,600億元（合約新台幣7,158億元），發展人工智...

大陸住建部長：2026著力穩房市 推動成屋銷售防風險

在房市低迷及爛尾樓糾紛頻傳下，中國住建部長倪虹今天在相關會議上表示，明年要著力穩定房地產市場，並推動「現房（成屋）銷售制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。