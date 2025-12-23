快訊

中日航線大幅取消 分析：陸三大航空公司今年難實現盈利

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
隨著中日關係不斷惡化，大陸官方要求航空公司減少赴日航班，多達46條中日航線的航班全部取消。圖為在北京首都機場查看航班的旅客。(歐新社)
隨著中日關係不斷惡化，大陸官方要求航空公司減少赴日航班，未來兩周多達46條中日航線的航班全部取消。相關舉措可能加劇大陸航空公司的季節性疲軟，也更難實現六年來的首次年度盈利。

《聯合早報》引述《彭博》報導，受疫情和競爭加劇的影響，大陸三大航空公司從2020年至2024年之間，總計虧損達到人民幣2,064億元。星展銀行分析師Jason Sum表示，相關措施無疑將對航司盈利帶來衝擊，並對目前普遍預期構成下行風險。預計盈利壓力將持續到2026年初。

中國東方航空公司是中日航線的最大經營商，面臨的需求下滑風險比中國南方航空公司和中國國際航空公司更大。規模較小但盈利能力強的航空公司，例如春秋航空和吉祥航空也容易受到影響。

匯豐分析師Parash Jain表示，航班限制將進一步擠壓盈利，大陸航司通常會在本季度面臨更疲軟局面，因為10月國慶節假期之後需求大幅下降，1月或2月的春節假期之前沒有其他長假。

彭博行業研究分析師Eric Zhu表示，就客運收益率而言，日本航線一直是大陸航司最賺錢的航線，這些公司今年已面臨很大的收益率壓力。隨著航空公司將運力轉移到其他航線，本已疲軟的客運收益率可能面臨更大壓力。這些調整可能會在明年第一季度顯現。

不過，長期基本面仍有樂觀跡象。人民幣走強使大陸航司購買航空燃油的成本降低，而航空燃油價格持續下降。凱基亞洲首席投資官Cusson Leung表示，政治因素雖然可能在短期內對造成影響，但應不會構成重大拖累，因為旅客還可以選擇其他出行目的地。

大陸航司已將閒置運力調配到泰國和韓國等目的地。俄羅斯放寬大陸旅客簽證政策，對大陸航司來說也增加了機會。

