大陸2026年首要擴內需 專家：補貼什麼產品成焦點

中國官方近來反覆強調「促消費」及「擴大內需」，全國工業總會大陸事務處處長黃健群今天表示，自2024年以來中國已補貼了很多消費品及家電等，明年為擴大內需而補貼什麼產品將是焦點，相信會在明年「兩會」時候公布。

12月10至11日舉行的中共中央經濟工作會議提出，要「深入實施提振消費專項行動」；而中共黨刊「求是」雜誌16日發表總書記習近平的節錄文章提到，「總需求不足」是中國當前經濟運行面臨的突出矛盾，未來要使居民「有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費」；緊接著中共中央財辦有關負責官員16日表示，「擴大內需」是中國2026年「排在首位的重點任務」。

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳22日發布的「關於做好2026年元旦春節期間有關工作的通知」中，有關消費的內容則提到，要「擴大優質商品和服務供給，創新多元消費場景，激發假期消費潛力」。

全國工業總會大陸事務處長黃健群今天出席「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會時向中央社記者表示，自2024年起中國透過補貼新能源汽車、家電、電腦及消費性電子產品等，以擴大消費及拉動投資端，「我們也在問，明年到底（中國）會有什麼補貼專案，因為能補貼的大概都補貼了」。

黃健群表示，「你一年換一部手機合理，但是你一年換一部汽車不現實。那你（消費者）到底還有什麼可以買，我想他們自己也煩惱」。中國汽車已賣到每部人民幣7、8萬元，便宜到根本沒錢賺。此前兩新政策（推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）中，有補貼企業更新設備，但對企業來說，如果沒有錢賺，更新設備也沒用。

黃健群表示，他相信有關補貼專案會於明年中國「兩會」（全國人民代表大會會議及全國政協會議）時公布。

出席同一座談會的致理科技大學國貿系教授張弘遠表示，中共中央經濟工作會議提到，首要任務是堅持內需主導，包括提振消費、投資止跌回穩。但既要促消費又要投資止跌，在資源配置會面臨拉扯。

張弘遠又提到，中國正試圖通過釋放內部流動性與構建統一大市場，來對沖美國總統川普（DonaldTrump）的外部極限施壓，成敗關鍵在於中國能否在外部封鎖下，成功激發內需市場的潛力，並解決地方債務與房地產的結構性問題。