瑞幸入台印證2014反服貿失敗？學者：台服務業需海外華人資本助力

兩岸政治關係冷，但事實上兩岸產業仍存互利互惠的合作空間。致理科技大學國貿系教授張弘遠表示，就台灣角度來看，大陸內需市場是台灣唯一機會，特別台灣金融服務業、批發零售等軟性製造充滿未來可能性，而先進製造則是美國隊，中階、低階製造就是越南等東南亞地區。而台灣發展服務業，可能也繞不過大陸等海外華人資本助力。

中經院23日舉辦「川普新政對中國大陸經濟經濟及兩岸經貿之影響與展望」，廣邀學者研議兩岸經貿前景。

張弘遠表示，台灣目前有三大令人擔憂的挑戰，必須突圍：一少子化問題，這代表台灣只能靠出口，無法靠內需；二是投資美國隊是已做出的選擇，有其剛性，不容退出，這將制約未來十年、二十年，而關鍵在北京未來政經發展；三是自2026年開始，兩岸狀況不太容易緩解，台灣發展要有避險策略。

張弘遠說，中國大陸面對全球經貿局勢採取的防禦策略是建構全國統一大市場、強化內需，他提醒先別議論中共能否做到。而是這條路徑對台灣而言值得分析，或能在這條路上找到次佳突圍方式。

張弘遠以瑞幸咖啡進入台灣為例，這反應2014年台灣反服貿運動反未能促進台灣經濟。張弘遠提及，服務貿易有其必要性，如果先發展製造業帶動經濟發展，會引發金融資本轉移。但現在要解決的並非經濟發展或者產業創新的資本需求，反而應該是失業問題，要解決就業問題要靠服務業，「而服務業資本從哪裡來？2014年反服貿在議論的服務貿易問題又出現了，當台灣服務業資本不夠怎麼辦？覺得台灣市場有價值，恐怕也只有海外華人資本。」

十年後的今日回顧2014年反服貿，張弘遠受訪稱，政府限制服務貿易和中國大陸的連接，但是同時也未得到其他國家資本進駐，這反應兩個問題：一是顯然服務資本的比較優勢上，還是要有華人文化的共同性；二是十年後，當無法再靠製造業紅利去帶動整個國家經濟及就業，此時服務業提供就業的能力又被學界提出來，「在這情況之下，台灣服務業要怎麼走，怎麼發展，多一點力量會不會比較好呢？」

張弘遠說，台灣在服務貿易上或服務產業上的發展其實很弱，過去是依賴日本和美國提供商業模式，現在大陸在電子商務上或在其他的商業模式上，也有它的優越性，「那台灣有沒有能力阻止或願不願意用更主動的方式把它變成是台灣發展的一個助力？」