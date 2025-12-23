快訊

美國限制進口大疆無人機 陸外交部：無理打壓中國企業

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）

美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，禁止所有外國製無人機及關鍵零組件，並禁止大陸主要無人機製造商大疆創新與道通智能的所有通訊與影像監控設備。大陸外交部發言人林劍今表示，堅決反對美方泛化國家安全概念。

華爾街日報報導，FCC的項規定意味相關公司、其子公司與合作夥伴將無法向美國進口、行銷或出售新型無人機設備。禁令雖不涵蓋目前市面上或已售出的機型，但FCC保留日後將舊款機型納入禁售清單的權力。

林劍23日主持大陸外交部例行記者會時表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。

大疆創新23日在聲明中則對此回應，對於FCC將所有非美國製造的無人機列入受管制清單的決定表示遺憾。並稱此舉不僅限制了美國消費者與商業用戶的選擇自由，也損害了開放公平競爭的市場原則，「我們將評估所有可行路徑，堅定維護公司及全球用戶的合法權益。」

此外，據路透報導，美國國防部一份報告草稿顯示，大陸可能已在3個導彈發射井群中，裝載了超過100枚洲際彈道導彈（ICBM），並且無意進行軍控談判。

針對路透記者今對此提問，林劍稱，我不了解你提到的所謂的美國的內部報告。美方的類似炒作是其一貫伎倆，旨在為自身加速核力量的現代化，破壞全球戰略穩定的行徑尋找藉口。

林劍並強調，國際社會應對此有清醒認識。美國作為擁有最大核武庫的超級核大國，當務之急是切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質性地削減核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造條件。

