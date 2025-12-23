「字節跳動」擬砸7000億發展AI 半數用於採購先進半導體

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
為跟上美國競爭對手的步伐，大陸科技巨頭字節跳動據報明年斥資約人民幣1,600億元發展人工智慧業務。（路透）

為跟上美國競爭對手的步伐，大陸科技巨頭字節跳動據報明年斥資約人民幣1,600億元（合約新台幣7,158億元），發展人工智慧（AI）業務。其中約一半將用於採購先進半導體，以開發AI模型和應用。

英國《金融時報》報導，字節跳動計劃明年斥資約人民幣1,600億元，發展AI業務，較今年的1,500億元多約6.67%，其中約一半用於採購先進晶片，以開發AI模型及應用。

雖然字節跳動暫未知能否獲批准購買輝達的H200晶片，據報導該公司已將明年用於AI處理器預算增至人民幣850億元。

消息又指出，若銷售獲批，字節跳動及其他大陸科技企業均表示希望大量訂購輝達H200晶片。字節跳動擬先試購2萬H200，單價約2萬美元。若能夠不受限制購買H200晶片，其明年資本開支可能大幅增加。

輝達此前獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到大陸，大陸網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買。知情人士稱，大陸企業對H200很感興趣，因為其用來訓練AI模型的能力，目前是大陸同類產品無法比擬，而大陸同類產品更適合推理。

鳳凰網報導，據大陸本土數據分析公司QuestMobile統計，以月活躍用戶數及下載量來看，字節跳動旗下的服務「豆包」已超越DeepSeek，成為大陸最受歡迎的聊天機器人。該公司還透過向企業推廣旗下雲服務「火山引擎」，與阿里巴巴展開激烈競爭。

一位字節跳動的投資者表示，與阿里巴巴、騰訊等其他大陸大型科技企業不同，字節跳動的優勢在於其非上市公司身份，這使其能夠更靈活地進行大規模投資，並在人工智慧領域布局長期戰略。

