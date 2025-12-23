美中停戰未休戰 學者：兩岸持續「減鉤」

遠景基金會執行長賴怡忠23日表示，美中停戰未休戰，兩岸持續「減鉤」。但美國新發表國安戰略最重視經濟，也高度重視保護台灣，可能會帶給台灣新機會。

賴怡忠在「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會指出，即使美國最高法院在關稅案中，可能判美國總統川普敗訴，但美國關稅戰操作可能會長期化，美中脫鉤已成為未來趨勢。如要維持對美關係，需考慮對中去風險（derisking）措施是否足夠。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，美中即將開展的新型博弈，台灣議題被北京視為中美關係「第一條不可逾越的紅線」，但此刻並非做迫切議題，因為美台關係並未引爆美中關係，加上台灣內部仍朝小野大。因此美國台關稅最關鍵是232條款與對美投資，這對台灣出口與全球供應鏈都會產生影響。

台灣經濟研究院兩岸發展研究中心主任陳華昇指出，大陸在人工智慧與半導體成熟製程領域的發展，將對台灣科技產業形成挑戰。尤其大陸積極打造在地化資通訊產業供應鏈，自主研發與生產關鍵零組件，加速推行進口替代政策，未來可能排擠台灣高階電子零件出口。此外大陸正全面擴大美國以外地區的出口，去化過剩製造業產能，也可能激化與台灣的外貿競爭。

全國工業總會大陸處處長黃健群表示，部分在陸台商將加速在地化布局，加人「紅色供應鏈」，而當地政府也希望台商在大陸繼續投資，不是只有利用大陸廉價的生產要素成本，然後加工出口。

黃健群指出，大陸希望台商進一步真正的融入大陸產業體系，希望在陸台商透過股權跟技術的合作，所以可以看到大陸輔導固定的一些產業，固定的台商上市，或者是提供專精特型的優惠等。