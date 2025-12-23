A股首次年成交額逾人民幣400兆元 分析指可望震盪上行

Choice數據顯示，截至2025年12月22日，年內A股市場總成交額已超過人民幣405兆元，為A股歷史上首次年成交額超過人民幣400兆元（合約新台幣1,789兆元）。分析指出，官方政策有望持續發力，加上各路資金積極流入，市場可望震盪上行。

從個股表現來看，有19檔個股今年成交額超過兆元，中際旭創、東方財富、新易盛年內成交額已超過人民幣2兆元；寒武紀-U、寧德時代、勝宏科技年內成交額突破人民幣1.8兆元；陽光電源、工業富聯年內成交額則超過人民幣1.5兆元。

上海證券報報導，光大證券策略團隊稱，2026年跨年行情已經開啟。政策有望持續發力，疊加各類資金積極流入，市場有望震盪上行。一方面，政策持續發力，經濟增長有望保持在合理區間，進一步夯實資本市場繁榮發展的基礎；另一方面，政策紅利釋放，有望提振市場信心，進一步吸引各類資金積極流入。

行業配置方面，結合往年規律及目前市場環境，建議關注成長及消費類股。對於成長類股而言，TMT及先進製造業的彈性相對更大。消費類股方面，一方面目前政策對於消費重視程度較高，有望持續得到政策催化；另一方面，消費類股今年相對滯漲，或許有望獲得部分資金的青睞。