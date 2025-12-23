快訊

A股首次年成交額逾人民幣400兆元 分析指可望震盪上行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
A股歷史上首次年成交額超過人民幣400兆元。（中新社）
A股歷史上首次年成交額超過人民幣400兆元。（中新社）

Choice數據顯示，截至2025年12月22日，年內A股市場總成交額已超過人民幣405兆元，為A股歷史上首次年成交額超過人民幣400兆元（合約新台幣1,789兆元）。分析指出，官方政策有望持續發力，加上各路資金積極流入，市場可望震盪上行。

從個股表現來看，有19檔個股今年成交額超過兆元，中際旭創、東方財富、新易盛年內成交額已超過人民幣2兆元；寒武紀-U、寧德時代、勝宏科技年內成交額突破人民幣1.8兆元；陽光電源、工業富聯年內成交額則超過人民幣1.5兆元。

上海證券報報導，光大證券策略團隊稱，2026年跨年行情已經開啟。政策有望持續發力，疊加各類資金積極流入，市場有望震盪上行。一方面，政策持續發力，經濟增長有望保持在合理區間，進一步夯實資本市場繁榮發展的基礎；另一方面，政策紅利釋放，有望提振市場信心，進一步吸引各類資金積極流入。

行業配置方面，結合往年規律及目前市場環境，建議關注成長及消費類股。對於成長類股而言，TMT及先進製造業的彈性相對更大。消費類股方面，一方面目前政策對於消費重視程度較高，有望持續得到政策催化；另一方面，消費類股今年相對滯漲，或許有望獲得部分資金的青睞。

相關新聞

陸「十五五」面臨三大內部挑戰 學者：台可重新卡位

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊23日表示，大陸的「十五五規劃」面臨三大內部挑戰，包括消費引擎不足、房地產市場持續探底...

蘊藏量逾100噸！大陸又發現一處大型金礦

國際金價持續大漲之際，中國大陸宣布又發現一處大型金礦。據中國吉林網消息，吉林省地礦局表示，今年於吉林伊通地區外圍新發現多...

人民幣2026年看升至6字頭

近期人民幣升值引關注，彭博彙編數據顯示，近幾個月來，人民幣每60天升值約1%，今年迄今已升值約3.7%。這抵銷了透過人民...

陸住建部明年穩房市 要求從根本上防範交付風險

大陸全國住房城鄉建設工作會議近日召開，大陸各地住房城鄉建設部門2026年將重點做好城市更新、穩定房地產市場等工作。房地產...

美中停戰未休戰 學者：兩岸持續「減鉤」

遠景基金會執行長賴怡忠23日表示，美中停戰未休戰，兩岸持續「減鉤」。但美國新發表國安戰略最重視經濟，也高度重視保護台灣，...

