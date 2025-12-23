明基醫院上市首日股價暴跌近5成 創今年香港新股最差表現

佳世達集團旗下的明基醫院，22日於香港上市，為首家在港上市的台資醫院，明基醫院也是大陸華東最大民營營利性綜合醫院集團。不過明基醫院上市首日表現卻不理想，以發行價9.34港元開盤後一路走低，收盤跌幅近50%，創今年港股新股上市首日最差表現，每手500股虧損超過2,300港元。

明基醫院22日收盤報4.72港元，跌幅49.46%；今（23）日開盤報4.83港元。

佳世達集團2008年和2013年，分別在南京、蘇州成立三級醫院，南京醫院現已發展為中國華東地區最大醫院。截至2024年底，明基醫院配備1,850張病床，擁有超過1,000名醫師團隊，其中39位來自台灣與海外。2024年門診人次超過200萬。今年上半年，明基醫院實現營業收入約人民幣13.12億元，按年下降1.34%；淨利約人民幣4,870萬元，按年下降23.18%。

《觀察者網》指出，明基醫院的「破發」（股價跌破發行價）並非沒有先兆。在正式掛牌前的暗盤交易中，該股就曾最低跌至7.15港元，較發行價下跌超23%。市場人士分析，該股在招股階段的PE估值中位數高達29.8倍，遠高於港股民營醫院類股平均16.72倍的水準，定價過高是其遭遇「報復性」打壓的直接原因。

另一方面，在大陸DRG（按疾病診斷相關分組）支付改革持續推進、民營醫院行業集體寒冬的大背景下，明基醫院2024年淨利潤按年下滑34.95%，累計231起醫療糾紛、短期借款激增逾50%的財務困境，都讓投資人對其長期價值打上問號。這場「開門黑」不僅是明基醫院自身的尷尬，一定程度上也反映了大陸民營醫療機構資本化路徑的集體困境。

此外，從港股市場對民營醫院的定價邏輯來看，投資者更偏好專科醫院而非綜合醫院，因為專科醫院的毛利率往往能達到30%以上，綜合醫院則往往低於18%。明基醫院的毛利率近三年分別為16.4%、18.9%、18.1%，利潤持續下滑的趨勢，讓市場對其持續盈利能力產生質疑。

《觀察者網》並稱，明基醫院的此次「劫難」，在於其試圖以「台灣經驗」橋接大陸醫療市場的模式，在DRG改革、民營醫院經營危機、公立醫院強勢擴張的多重壓力下遇到的挑戰。對於已經成功掛牌的明基醫院來說，上市只是起點，重建市場信心、突破增長瓶頸則是未來必須面對的考題。