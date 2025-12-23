快訊

明基醫院上市首日股價暴跌近5成 創今年香港新股最差表現

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
佳世達集團旗下明基醫院22日在香港上市，為首家在港上市的台資醫院，但上市首日股價表現卻不理想。（圖／取自南京日報）
佳世達集團旗下的明基醫院，22日於香港上市，為首家在港上市的台資醫院，明基醫院也是大陸華東最大民營營利性綜合醫院集團。不過明基醫院上市首日表現卻不理想，以發行價9.34港元開盤後一路走低，收盤跌幅近50%，創今年港股新股上市首日最差表現，每手500股虧損超過2,300港元。

明基醫院22日收盤報4.72港元，跌幅49.46%；今（23）日開盤報4.83港元。

佳世達集團2008年和2013年，分別在南京、蘇州成立三級醫院，南京醫院現已發展為中國華東地區最大醫院。截至2024年底，明基醫院配備1,850張病床，擁有超過1,000名醫師團隊，其中39位來自台灣與海外。2024年門診人次超過200萬。今年上半年，明基醫院實現營業收入約人民幣13.12億元，按年下降1.34%；淨利約人民幣4,870萬元，按年下降23.18%。

《觀察者網》指出，明基醫院的「破發」（股價跌破發行價）並非沒有先兆。在正式掛牌前的暗盤交易中，該股就曾最低跌至7.15港元，較發行價下跌超23%。市場人士分析，該股在招股階段的PE估值中位數高達29.8倍，遠高於港股民營醫院類股平均16.72倍的水準，定價過高是其遭遇「報復性」打壓的直接原因。

另一方面，在大陸DRG（按疾病診斷相關分組）支付改革持續推進、民營醫院行業集體寒冬的大背景下，明基醫院2024年淨利潤按年下滑34.95%，累計231起醫療糾紛、短期借款激增逾50%的財務困境，都讓投資人對其長期價值打上問號。這場「開門黑」不僅是明基醫院自身的尷尬，一定程度上也反映了大陸民營醫療機構資本化路徑的集體困境。

此外，從港股市場對民營醫院的定價邏輯來看，投資者更偏好專科醫院而非綜合醫院，因為專科醫院的毛利率往往能達到30%以上，綜合醫院則往往低於18%。明基醫院的毛利率近三年分別為16.4%、18.9%、18.1%，利潤持續下滑的趨勢，讓市場對其持續盈利能力產生質疑。

《觀察者網》並稱，明基醫院的此次「劫難」，在於其試圖以「台灣經驗」橋接大陸醫療市場的模式，在DRG改革、民營醫院經營危機、公立醫院強勢擴張的多重壓力下遇到的挑戰。對於已經成功掛牌的明基醫院來說，上市只是起點，重建市場信心、突破增長瓶頸則是未來必須面對的考題。

港股 人民幣 破發

相關新聞

陸「十五五」面臨三大內部挑戰 學者：台可重新卡位

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊23日表示，大陸的「十五五規劃」面臨三大內部挑戰，包括消費引擎不足、房地產市場持續探底...

蘊藏量逾100噸！大陸又發現一處大型金礦

國際金價持續大漲之際，中國大陸宣布又發現一處大型金礦。據中國吉林網消息，吉林省地礦局表示，今年於吉林伊通地區外圍新發現多...

人民幣2026年看升至6字頭

近期人民幣升值引關注，彭博彙編數據顯示，近幾個月來，人民幣每60天升值約1%，今年迄今已升值約3.7%。這抵銷了透過人民...

陸住建部明年穩房市 要求從根本上防範交付風險

大陸全國住房城鄉建設工作會議近日召開，大陸各地住房城鄉建設部門2026年將重點做好城市更新、穩定房地產市場等工作。房地產...

美中停戰未休戰 學者：兩岸持續「減鉤」

遠景基金會執行長賴怡忠23日表示，美中停戰未休戰，兩岸持續「減鉤」。但美國新發表國安戰略最重視經濟，也高度重視保護台灣，...

A股首次年成交額逾人民幣400兆元 分析指可望震盪上行

Choice數據顯示，截至2025年12月22日，年內A股市場總成交額已超過人民幣405兆元，為A股歷史上首次年成交額超...

